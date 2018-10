Ubisoft | per creare Assassin' s Creed Odyssey non c' è stato bisogno del crunch

Ubisoft prende in giro EA con Assassin’s Creed Odyssey - ecco perché : Si torna a parlare di Assassin's Creed Odyssey perché il gioco potrebbe nascondere una frecciata a Electronic Arts. Non è stata ancora conclusa la complicata questione delle microtransazioni di Star Wars Battlefront II e iniziano a vedersi i primi effetti. Al tempo infatti venne sollevata una discussione legata agli acquisti in-game e alle loot box. Addirittura EA è stata costretta a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che già ...

Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft annuncia un livestream per il 24 ottobre : Buone notizie per tutti i fan che attendono Beyond Good and Evil 2, poco fa Ubisoft ha infatti annunciato un livestream dedicato previsto per il 24 ottobre.Sul suo sito ufficiale la compagnia ha pubblicato questo messaggio dove ringrazia i fan:"Da quando abbiamo dato il via al programma Space Monkey l'anno scorso, più di 300,000 persone sono entrate nei nostri ranghi e, probabilmente sei uno di loro! Ci avete ispirato con le vostre idee, ...

I giocatori di Rainbow Six Siege supplicano Ubisoft per cambiare le regole del teamkilling : L'implementazione del nuovo sistema di ban che mira a combattere il teamkilling in Rainbow Six Siege, la brutta pratica che vede l'uccisione del compagno di squadra, è diventato molto severo dall'ultimo aggiornamento del 18 settembre. Prevede penalità più severe per chi uccide due volte i compagni nello stesso match, che banna il giocatore dal matchmaking per 30 minuti, un ora, due ore, 24 ore e persino una settimana. I veterani di Rainbow ...

Ubisoft : ecco perché i nuovi Splinter Cell e Prince of Persia si faranno attendere : Ubisoft ha avuto molto successo con serie importanti negli ultimi anni, ma alcuni dei nomi più amati della compagnia sono stati lasciati indietro, inclusi Splinter Cell e Prince of Persia. Dei ritorni di entrambe le serie si è già parlato in passato, ma non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare."Amo Splinter Cell", ha dichiarato il chief creative officer di Ubisoft, Serge Hascoet, "Adoro Prince of ...

Ubisoft ha in programma di introdurre una Battle Royale migliorata e perfezionata : Ubisoft è uno studio che negli ultimi anni è stato in grado di raggiungere traguardi importanti grazie a The Division e Assassin's Creed Origins. Per uno studio che ci ha regalato tanti fantastici franchise, sembra strano che non abbia ancora condiviso la sua versione della modalità Battle Royale e, in un'intervista, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot fa luce proprio sulle vedute dello studio su uno dei generi / modalità più amati.Guillemot, ...

Un sequel per Mario + Rabbids : Kingdom Battle? Il CEO di Ubisoft non può ancora fornire una risposta : Del futuro della serie di Mario + Rabbids Kingdom Battle ne aveva parlato durante l'estate il creative director, Davide Soliani, che confermò le parecchie idee in cantiere per nuovi episodi.Il colorato titolo strategico è stato un grande successo per Ubisoft e Nintendo e, mentre la collaborazione iniziale e il concept sembravano completamente bizzarri prima che il gioco venisse mostrato al pubblico all'E3, alla fine il titolo arrivò ed è stato ...

Possibile ritorno per Splinter Cell? Parla il CEO di Ubisoft : Una serie lunghissima, che ha vissuto di alti e bassi potrebbe tornare un giorno. Si tratta di Splinter Cell, saga che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di giochi action ad elementi stealth, e in generale uno degli esponenti più riusciti e importanti proprio nel genere dei videogiochi di furtività. Nei mesi scorsi erano già emersi alcuni indizi circa una Possibile uscita di un nuovo capitolo di Splinter Cell. I fan del gioco non ...

Pugno duro per Rainbiw Six Siege : Ubisoft non arretra sul sistema dei ban : Rainbow Six Siege usa il Pugno duro. Ubisoft infatti ha reso noto che non ci sarà nessuna tolleranza verso i giocatori "tossici" grazie al miglioramento dei propri sistemi di tutela con lo scopo di evitare comportamenti omofobi e razzisti nella community del gioco. Ubisoft sarà intransigente verso tutti quei giocatori che assumono dei comportamenti inadeguati durante le partite online di Rainbow Six Siege. I primi provvedimenti sono arrivati ...

Microsoft si accordò con Ubisoft per avere la versione Xbox One di The Division identica a quella PS4 : Di tutti i giochi che sono stati coinvolti nella controversia riguardante i downgrade grafici nel corso di questa generazione, uno dei casi più famosi è probabilmente quello di The Division di Ubisoft, che fu mostrato come un titolo dal notevole potenziale grafico. La versione finale è risultata molto buona, ma non sono state rispettate tutte le premesse.Perché è successo questo? Secondo un rapporto di VG247, la politica della "console war" ...

Acquistare una nuova console ogni 3 anni? Meglio lo streaming - per Ubisoft : A margine della Gamescom 2018, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha concesso un'intervista a IGN (riportata da Gamepur) durante la quale ha potuto parlare del futuro dell'industria, esprimendosi sullo sviluppo della tecnologia e su dove esso porterà il settore dei videogiochi nel prossimo futuro.Per Guillemot, le console diventeranno sempre più potenti ma anche le tecnologie per il trasferimento dei dati miglioreranno significativamente, il che ...

Più modalità per Rainbow Six Siege - i piani futuri di Ubisoft : Sin dal lancio Rainbow Six Siege è cresciuto come pochi, sia in termini di utenza che di contenuti. 35 milioni di giocatori in tutto il mondo, di cui 1 milione in Italia, sono davvero tantissimi. La base dei giocatori è in continua crescita e Rainbow Six Siege ha solidificato nel tempo il suo posto nella storia come uno sparatutto tattico 5 vs 5 di successo. Questo non significa che lo studio non stia sperimentando altre modalità per il ...

Gamescom 2018 : Ubisoft ha lavorato ad Assassin's Creed Odyssey per renderlo un "gioco di ruolo completo" : Assassin's Creed Odyssey ci trasporterà nell'Antica Grecia quando uscirà il 5 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, ma, prima dell'arrivo del nuovo episodio, Gamereactor ci fornisce qualche altro dettaglio in un'intervista con il director Scott Philips in occasione della Gamescom. Scopriamo, dunque, quali sono le priorità questa volta e i punti chiave per il nuovo gioco."Quindi penso che ci siano probabilmente due grandi cose che volevamo ottenere", ha ...