Tutti in fila per Alessandro - centinaia di ragazzi pronti a donare il midollo osseo per salvare il bimbo di un anno e mezzo Video : Lo racconta Costanza, una studentessa di 22 anni di Economia e lingue, ancora in fila insieme a un altro centinaio di persone in piazza Sraffa a Milano , per iscriversi nella lista dei donatori di ...

"Mi restano 5 settimane di vita" : da Milano a Roma - Tutti in fila per aiutare il piccolo Alessandro : Il bimbo è affetto da una patologia rarissima e ha bisogno urgente di un donatore di midollo. Centralini dell'Admo in tilt...

Uomini e Donne/ Video - Pamela Barrera sfila in rosso e conquista Tutti : "Così si seduce un uomo" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Pioggia di critiche per Gemma Galgani: ecco la reazione della dama a queste e all'intervista di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:00:00 GMT)

A Riace sfilano in migliaia : 'Siamo Tutti clandestini' : Manifestazione di solidarietà per Domenico Lucano, il sindaco dell'accoglienza, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento del ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton spaventa rifilando distacchi notevoli a Tutti - secondo Bottas - terzo Vettel a otto decimi! : Lewis Hamilton (Hamilton) prosegue nel suo stato di grazia e domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata, che ha dalla sua un margine di ben 50 punti sul più immediato inseguitore, disintegra la resistenza dei rivali con un tempo sensazionale: 1:28.217 con Supersoft, lasciando tutti gli altri a distanze ragguardevoli. In seconda ...

Toro-show - Tutti al Filadelfia per la foto ufficiale : TORINO - Pomeriggio di scatti per il Torino , ritrovatosi al Filadelfia per la foto ufficiale di squadra insieme al presidente Urbano Cairo e al ds Petrachi . Volti sorridenti e distesi per i granata, ...

Tutti i look di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano. E da Fendi spunta anche Fedez : Un tour per le quattro capitali della moda dal quale la fashion blogger più amata al mondo non poteva esimersi, accompagnata dalla sorella Valentina e, a Milano, dal marito Fedez, che quando Chiara è ...

NAPOLI - GLI ‘SCROCCONI’ IN FILA AI TORNELLI DEL TRENO/ Video - ecco Tutti quelli che entrano senza pagare : Un Video girato in una stazione poco lontano da NAPOLI mostra come dozzine di persone entrino senza pagare il biglietto, uno scandalo ormai sistematico in Italia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:45:00 GMT)