Tutela dei fondali marini | “Ischia Clean Blitz” | pescati 6 quintali di immondizia

Pontecorvo Usura e sovra indebitamento : nasce lo sportello a Tutela dei cittadini : L'odioso fenomeno dell'Usura e quello ancora più insidioso del sovra indebitamento non risparmiano ormai nessuna realtà, nemmeno Pontecorvo fa eccezione e i fatti di cronaca che periodicamente si verificano sul territorio cittadino e in quelli limitrofi ne sono la dura e concreta testimonianza. L'Amministrazione Comunale, mantenendo fede al proprio programma di ...

X Factor - Asia ringrazia Celentano. Sky 'Nessun moralismo - solo una scelta di Tutela dei ragazzi' : Se alla prima conferenza stampa di X Factor , quella per le selezioni, aleggiava il fantasma di Asia Argento , alla seconda, quella per l'inizio delle dirette con i 12 concorrenti prescelti, ne sono ...

Maltempo : rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la Tutela dei fondali marini : In riferimento all’operazione Ischia Clean Blitz, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente ...

Tutela del mare - Ischia Clean Blitz : si punta alla protezione dell’ecosistema marino - col coinvolgimento dei pescatori : “L’economia del territorio è legata esclusivamente al turismo e dunque la Tutela del mare in tutte le sue forme rappresenta un qualcosa di imprescindibile. E’ giusto ringraziare chi si adopera in questa direzione ed è opportuno che le amministrazioni comunali supportino tali iniziative e sappiano fornire anche strumenti concreti a chi le mette in atto“: lo ha dichiarato Giovan Battista Castagna, sindaco di Casamicciola Terme che con ...

Ambiente - Ischia Clean Blitz : dal 22 al 27 ottobre la più imponente operazione italiana di Tutela dei fondali marini : “A Lacco Ameno c’è un parco boe con ormeggi ecocompatibili. Fondamentale la tutela dei fondali di Posidonia. Sentiamo come prioritario il dovere di assicurare ai turisti e ai residenti le migliori condizioni per la fruizione del nostro habitat naturale nel rispetto delle biodiversità”. Lo ha dichiarato Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, che con tutti gli altri i Comuni di Ischia, sarà parte dell’operazione Ischia Clean Blitz per tutelare ...

Ischia : al via la più imponente operazione italiana di Tutela dei fondali marini : “A Lacco Ameno c’è un parco boe con ormeggi ecocompatibili. Fondamentale la tutela dei fondali di Posidonia. Sentiamo come prioritario il dovere di assicurare ai turisti e ai residenti le migliori condizioni per la fruizione del nostro habitat naturale nel rispetto delle biodiversità”. Lo ha dichiarato Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, che con tutti gli altri i Comuni di Ischia, sarà parte dell’operazione Ischia Clean Blitz per tutelare ...

Ischia : al via la più imponente operazione italiana di Tutela dei fondali marini : “Al via Ischia Clean Blitz. Tutti i sindaci di Ischia alleati per la tutela della risorsa mare. Ben 7 Operatori Tecnico Subacquei in azione, affiancati da più di 10 sub per fare video e foto. Saranno ben 12 i punti di immersione con l’impiego di 4 gruppi di sub specializzati, in campo anche i mezzi dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, le motovedette della Guardia Costiera ed il nucleo subacquei dell’Arma dei Carabinieri, ma anche ...

Codice della crisi d'impresa : buona notizia la Tutela di aziende e lavoratori - oltre che dei creditori : Come sempre la cronaca ci ricorda, la crisi di grandi imprese, di recente, Alitalia e Ilva, devasta la vita dei lavoratori e delle loro famiglie, impoverisce vasti territori, ricaccia nell'...

Collisione tra navi al largo della Corsica - Greenpeace : Tutelare il Santuario dei cetacei : “Le nostre preoccupazioni si sono avverate: un altro incidente incredibile tra imbarcazioni che dovrebbero esser dotate delle migliori tecnologie e in condizioni meteorologiche assolutamente ideali. In attesa dei risultati dell’indagine che deve accertare le responsabilità, ora possiamo solo sperare che le delicatissime procedure per disincastrare le due navi riescano ad evitare ulteriori dispersioni di combustibile in mare e, ...

Spread - come Tutelare i risparmi nella tempesta dei mercati : La decisione del governo di fissare la stima sul rapporto deficit-Pil al 2,4% ha scatenato pesanti ondate di vendite sul mercato dei titoli di Stato italiani. Con pesanti ripercussioni sulla Borsa e sulle obbligazioni societarie emesse da banche e aziende italiane. La volatilità è una manna per i fondi speculativi ma non per i risparmiatori che vedono il proprio portafoglio in azioni e obbligazioni ridursi di valore sempre più ...

Dalla vigilanza alla Tutela dei clienti Così Banca d'Italia è vicina a tutti : Poi il 22 novembre si parlerà do politica monetaria e della stabilità del valore della moneta per poi chiudere il ciclo di incontri il 30 gennaio 2019 con le statistiche e l'analisi dell'economia ...

Le pressioni su Tria e la Tutela dei risparmiatori italiani : Mantenere la stabilità finanziaria è fondamentale per chi ci presta i soldi, e gli investitori «sono in larga maggioranza italiani» e vedrebbero svalutati i propri risparmi in caso di...

Tutelare il merito dei docenti abilitati : intervista con il Professor Carlo Cuppari : I docenti abilitati si interrogano sulle proprie sorti. I colloqui orali in molte regioni sono in forte ritardo. Nel frattempo il Consiglio di Stato frena sulle cautelari dei non abilitati ma chi, intanto, aveva ottenuto l’ammissione con riserva a partecipare al concorso riservato, mediante l’indizione di prove suppletive, preoccupa tanti dei 39000 Professori che attendono ancora la pubblicazione dei calendari. Di questo, e delle ...