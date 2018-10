Trump telefona a Conte | D' accordo al 100% con la linea dura dell' Italia sui

huffingtonpost

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Donaldha scritto su Twitter di aver parlato col premierno Giuseppe: "L'sta adottando unamoltosulla immigrazione illegale e io sono d'alcon le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J.(@realDonald) 25 ottobre 2018"Anche gli Stati Uniti adotteranno unamolto intransigente verso l'immigrazione illegale", ha aggiunto il presidente americano....I agree with their stance, and the United States is likewise taking a very hard line on illegal immigration. The Prime Minister is working very hard on the economy of Italy - he will be successful! — Donald J.(@realDonald) 25 ottobre 2018