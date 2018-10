Trump chiama Conte | “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare E

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha chiamato il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto duramente sull'economia e avrà successo".Continua a ...

Ponte crollato - Trump chiama Conte : 18.19 "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del Ponte in Italia la scorsa settimana". Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

