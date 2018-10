I 5 Stelle all'attacco della Bce Trump a Conte : avrai successo : Dopo un colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte, Donald Trump, con un tweet ha sottolineato che «il primo ministro sta lavorando duramente per l'economia italiana. Avrà successo». In un ...

Trump chiama Conte : «Condivido al 100% la linea dura sui migranti» : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al premier italiano Giuseppe Conte. «Ho appena parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte su diversi argomenti,...

Trump a Conte : "Condivido linea dura su migranti" : "Il primo ministro" Giuseppe Conte, conclude, "sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia - aggiunge Trump - . Avrà successo! ". Nel frattempo il presidente americano si rivolge ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Manovra e immigrazione - Trump promuove Conte : "D'accordo al 100%" : Secondo il presidente Usa, Conte 'sta lavorando molto duramente sull'economia italiana. Avrà successo '.

Trump parla con Conte : 'Al 100% d'accordo sugli immigrati' : Trump , @realDonaldTrump, 25 ottobre 2018 Inoltre, secondo Trump il primo ministro italiano Giuseppe Conte "sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia, avra' successo! ".

Trump chiama il premier Conte : “Concordo al 100% con la vostra linea dura sui migranti illegali” : Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha chiamato il presidente Giuseppe Conte per complimentarsi con lui in merito alla linea adottata per il contrasto dell'immigrazione illegale: "Io sono d'accordo al 100 per cento con le loro posizioni e gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura contro l'immigrazione irregolare. Il presidente del Consiglio italiano sta lavorando molto duramente sull'economia e avrà successo".Continua a ...

Trump telefona a Conte : "D'accordo al 100% con la linea dura dell'Italia sui migranti" : Donald Trump ha scritto su Twitter di aver parlato col premier italiano Giuseppe Conte: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano.Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration... — Donald J. Trump ...

Trump chiama Conte : «Condivido al 100% la linea dura sui migranti» : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato al premier italiano Giuseppe Conte. «Ho appena parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte su diversi argomenti,...

Trump chiama Conte : 'Condivido al 100% la linea dura sui migranti' : Trump , @realDonaldTrump, 25 ottobre 2018 'Il primo ministro sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia, avrà successo!', ha concluso il presidente americano in un secondo tweet. Ultimo ...

'Linea dura sui migranti? Concordo al 100 per cento'. I complimenti di Trump a Conte : "Il primo ministro " ha aggiunto " sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia: avrà successo!" Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, ...

“Linea dura sui migranti? Concordo al 100 per cento”. I complimenti di Trump a Conte : Gli Stati Uniti “concordano al 100 per cento con la linea dura sui migranti”, ha detto il presidente americano Donald Trump via Twitter e ha spiegato di aver parlato al telefono con Conte. “Il primo ministro – ha aggiunto – sta lavorando molto duramente sull’economia dell’Italia: avrà successo!”

Trump a Conte : 'concordo al 100% con linea dura sull'immigrazione illegale' : 'Il premier italiano Conte sta lavorando duramente per l'economia italiana: avrà successo' ha aggiunto Trump. ...I agree with their stance 100%, and the United States is likewise taking a very hard ...

Immigrati - Trump a Conte : bene linea dura : 21.18 Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto su Twitter di avere "appena parlato" con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, con cui ha trattato di "varie questioni incluso il fatto che l'Italia sta assumendo una linea molto dura sull'immigrazione illegale". In un secondo cinguettio Trump ha detto di essere "d'accordo al 100%" con un simile approccio e ha aggiunto che "gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura" ...