Trump a Conte | ' concordo al 100% con linea dura sull' immigrazione illegale'

“Linea dura sui migranti? Concordo al 100 per cento”. I complimenti di Trump a Conte : Gli Stati Uniti “concordano al 100 per cento con la linea dura sui migranti”, ha detto il presidente americano Donald Trump via Twitter e ha spiegato di aver parlato al telefono con Conte. “Il primo ministro – ha aggiunto – sta lavorando molto duramente sull’economia dell’Italia: avrà successo!”

Immigrati - Trump a Conte : bene linea dura : 21.18 Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto su Twitter di avere "appena parlato" con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, con cui ha trattato di "varie questioni incluso il fatto che l'Italia sta assumendo una linea molto dura sull'immigrazione illegale". In un secondo cinguettio Trump ha detto di essere "d'accordo al 100%" con un simile approccio e ha aggiunto che "gli Stati Uniti a loro volta stanno assumendo una linea dura" ...

Trump : 'Scontento della Fed - Obama aveva i tassi a zero' : Il presidente americano, Donald Trump, ha nuovamente espresso i propri malumori riguardo alla normalizzazione della politica monetaria della Fed. 'Dico solo questo: sono molto scontento della Fed perché Obama ha avuto i tassi d'interesse a zero', ha detto Trump al Wall Street Journal, 'ogni volta che facciamo ...

Usa - il contestato Kavanaugh verso la conferma alla Corte Suprema. Trump contro Soros : Dall'Africa, dove ha concluso il suo trionfale tour, l'enigmatica Melania Trump dice di essere contenta del fatto che l'accusatrice di Brett Kavanaugh sia stata ascoltata in Senato da chi doveva ...

La contestazione globale contro Trump : nel mondo lo ama soltanto Israele : ... 26.112 individui, tra maggio e agosto 2018, hanno detto di aver fiducia che Trump "faccia la cosa giusta nel suo modo di condurre gli affari nel mondo". Il leader della prima superpotenza e' stato ...

Trump ancora contro Fed : 'non contento del rialzo dei tassi' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump esprime per l'ennesima volta l'insoddisfazione per la decisione della Federal Reserve di continuare ad alzare i tassi. "Non sono contento - ha detto - che ...

Onu - Conte : "La crescita ci spetta"Intesa con Trump - attacco a Macron : "L'Italia non ha problemi con la Francia. L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa in più occasioni. Lascio all'amico Macron la libertà di opinione, ma a volte si sbaglia anche". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla 73esima Assemblea generale dell'Onu, rispondendo al presidente francese Segui su affaritaliani.it

All'Onu sintonia Conte-Trump - su Libia distanze con Macron : New York, 25 set., askanews, - 'Hi Donald, how are you?'. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato questa mattina al Palazzo di Vetro di New York per il suo debutto All'Onu e il primo ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Conte a pranzo vicino a Trump - stretta di mano e colloquio a NY : New York, 25 set., askanews, - Saluti e stretta di mano tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente americano Donald Trump al pranzo dei leader a margine dei lavori dell'Assemblea ...

Conte pronto a offrire a Trump una mediazione con Teheran : Il premier Conte sarà seduto al tavolo col presidente Trump, durante la colazione offerta dal segretario generale dell’Onu Guterres martedì. Tra i due non è previsto un incontro bilaterale ufficiale, ma quella sarà l’occasione migliore per parlarsi. Il primo obiettivo del capo del governo italiano sarà invitare il leader della Casa Bianca alla conf...