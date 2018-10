Truffa una serie di aziende agricole | condannato a due anni

Presunta Truffa con i fondi Antiracket : in abbreviato una condanna e due assoluzioni : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Pavia - pensionati 007 : sventano una Truffa dopo una lezione dai carabinieri : A Mortara gli anziani hanno partecipato a un incontro all'oratorio con i militari che hanno dispensato consigli su come non farsi raggirare

Aggiungeva medicinali alle ricette per ottenere rimborsi più alti - Truffa da 30mila euro : nei guai una farmacista

Golosa scatola Kinder in regalo per i 50 anni dell’azienda? Solo una Truffa social : Questa volta sarà dura resistere ad una golosissima scatola Kinder in regalo per i 50 anni dalla nascita del brand: sui social, in particolare Facebook, in queste ore ha iniziato a circolare una nuova truffa camuffata da promozione ufficiale del noto marchio di dolciumi. La tentazione di molti utenti è quella di cliccare su un collegamento che porta in realtà ad una pagina che non ha proprio nulla a che fare con le merendine e i cioccolatini ...

Truffa del catalogo : con una firma costretti ad acquisti per migliaia di euro : Una nuova Truffa è stata segnalata delle associazioni di consumatori ed è subito stata battezzata “la Truffa del catalogo”. Secondo quanto riferito dalle vittime, infatti, dopo aver accettato la consegna a domicilio di un catalogo di prodotti vari, si scopre di aver firmato, in realta', un impegno ad acquisti per 3.000 euro l’anno per 3 anni. Un totale, quindi, di 9.000 euro di merce scelta, ovviamente, dal catalogo. Le prime denunce su questo ...

Basta una firma e si pagano migliaia di euro : attenzione alla Truffa del catalogo : E' un raggiro che fa leva sulla buona fede della persone che poi si ritrovano a dover pagare merce di cui non hanno bisogno...

Un sms da Amazon per segnalare un pacco in giacenza? È una Truffa. Ecco come evitare di cascare nella rete degli hacker : Un sms da Amazon per un pacco in giacenza? Allarme rosso: è una truffa. Tornano di moda le bufale e i loschi tentativi di phishing con l’amo dall’autorevolezza pesate. Oggi a finire nella rete di hacker e truffatori tocca ad Amazon, il più importante sito di e-commerce al mondo. Nelle ultime ore lo smartphone di tanti clienti italiani sta squillando più del solito: il mittente sembrerebbe essere proprio l’azienda di Jeff Bezos. “Pacchetto in ...

'Facciamo sesso - bastano 10 euro' - ma era una Truffa all'anziano : rom incastrata : Foglio di via ad una donna che, ad Avezzano, prometteva sesso agli anziani per poi derubarli. Una rom, S.R., 34 anni, residente nei campi rom romani, è stata raggiunta dal provvedimento della durata ...

Compra un pc su internet ma è tutta una Truffa : Compra un pc su internet ma è tutta una truffa. I Carabinieri di Menaggio hanno denunciato un 44enne. Compra un pc su internet ma è tutta una truffa I militari, al termine di un'indagine, hanno ...

L’sms con il “pacco in attesa” di Amazon è una Truffa - ecco come funziona : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Nelle ultime ore si è intensificato, in particolare nel nostro Paese, l’invio di messaggi truffa via sms che apparentemente hanno come mittente il colosso dell’ecommerce Amazon. In sostanza si tratta di un classico caso di phishing, reso però più efficace dall’apparente autorevolezza di chi l’ha inviato e dalle informazioni contenute nel breve testo. Il messaggio ingannevole appare infatti ...

Amicizie sui social - in rete una nuova Truffa che prende di mira le donne : BOLZANO . Le vittime, in questi casi, sono prevalentemente donne che ricevono proposte di amicizia - su social network - da parte di uomini che, solitamente, si spacciano per Funzionari appartenenti a ...

Brexit - a Birmingham Boris Johnson attacca il piano "soft" di Theresa May : "È una Truffa" : "Questo e' politicamente umiliante per un'economia da 2 mila miliardi di sterline", ha sottolineato.

CRIO7 Slim Drink : opinioni sulla bevanda dimagrante brucia grassi - funziona o è una Truffa? : Volete dimagrire in maniera definitiva e senza aspettare tempi troppo lunghi? Spesso la volontà di mettersi a dieta non basta, soprattutto perché si vogliono vedere risultati al più presto. Ecco che allora si ricorre a dei piccoli aiuti esterni: CRIO7 Slim Drink è una bevanda che mira a far perdere peso grazie alla sua capacità di bruciare grassi. Come tutte bevande dimagranti, spesso è solo una la domanda che interessa: funziona o è una truffa? ...

FXMASTERBOT recensione : è una Truffa o funziona davvero? Come stanno le cose : Il broker con sede a Cipro ha oggi più di 7 milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Potrete "copiare" cosa fanno gli utenti più esperti, così da guadagnare quando siete ancora neofiti del trading,...