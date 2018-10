Trieste Science Fiction Festival | ci sarà anche l' astronauta Umberto Guidoni

Spazio Italia al Trieste Science+Fiction Festival : Torna al Trieste Science+Fiction Festival , in programma dal 30 ottobre al 4 novembre nel capoluogo giuliano, Spazio Italia la sezione speciale dedicata alle produzioni fantastiche e fantascientifiche ...

Ryan Gosling apre il Trieste Science+Fiction Festival : Anteprime spaziali per la 18° edizione del Trieste Science+Fiction Festival , la più importante manifestazione italiana dedicata alla fantascienza in programma dal 30 ottobre al 4 novembre nel ...

Trieste Science+Fiction Festival - apre First Man di Chazelle - : Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla carriera Urania ...

Torna a Trieste il ciclo di incontri di divulgazione scientifica 'Science&theCity' : Obiettivo della manifestazione si conferma quello di raccontare la scienza al pubblico dei non addetti ai lavori. Ad ogni appuntamento, come in un talk show televisivo, un parterre di esperti si ...