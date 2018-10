Tria | ' con spread a questi livelli rischio banche Manovra | se crisi come in 2008

Ancora tensione su Casalino : Tria accusa - Conte lo difende : ... specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento', ha detto il ministro dell'Economia, 'In ogni caso sono grato alle ...

Banche - Giovanni Tria a Porta a Porta : 'Con lo spread così alto non si può andare avanti' : così il ministro dell'Economia a Porta a Porta di Bruno Vespa , nel giorno in cui in Borsa le vendite si sono concentrate ancora sui titoli bancari. Parole con le quali, Tria, suona l'allarme rosso ...

Tria riconosce che lo spread è troppo alto e che le banche corrono rischi : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso della registrazione della trasmissione Rai 'Porta a Porta'. Lo spread sopra i 300 punti base, ha …

Scontro Tria-M5s. Il ministro contro Casalino : “Non commento volgarità e minacce” : Si riapre lo Scontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il M5s sull'audio in cui Rocco Casalino parla di una vendetta contro i tecnici del Mef. Il ministro afferma: "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato". Replica il MoVimento: "Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo ministero li difenda a prescindere".Continua a leggere

Mef - Tria contro Casalino 'Non commento volgarità e minacce'. M5S 'Faccia pulizia al ministero' : ... Giovanni Tria, parla in un'intervista a Famiglia cristiana e torna sulle minacce rivolte dal portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, al ministero dell'Economia e ai suoi tecnici. '...

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere - rischi per le banche. Scontro con Casalino : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni». Il problema è per le nostre banche, specie quelle più deboli. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...

L'Europa non conta. Ma lo spread preoccupa Tria - allo studio interventi per le banche : L'orecchio alL'Europa è chiuso. L'occhio sui mercati, invece, è attentissimo perché lo spread sui livelli dell'ultima settimana, sopra i 300 punti, "non si può sostenere a lungo". Nel salotto televisivo di Porta a Porta, il ministro dell'Economia Giovanni Tria traccia il confine che passa tra una manovra che "per ora" si vuole mantenere immutata, nonostante la bocciatura storica di Bruxelles, e il realismo di un ...

Tria - "Non possiamo reggere a lungo con uno spread a questi livelli" : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta, in un giorno come oggi in cui le banche sono crollate in Borsa. Le peggiori sono state Banco Bpm, -4,76%,, Ubi, -4,14%, e ...

Tria : "Continueremo nel dialogo con Bruxelles" : "Nonostante le differenti valutazioni rispettive continueremo nel dialogo costruttivo e leale con Bruxelles. Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista a Famiglia Cristiana.

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

