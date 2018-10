Tria | ' Bce non può aiutare singolo paese' Su manovra | ' perplesso da superficialità Ue'

Bce : Tria - non può aiutare singolo paese : Roma, 24 ott. , AdnKronos, "La Bce non può aiutare un singolo paese a meno che non si cambino le regole". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Manovra : spread a 250 dopo tensioni con Tria. Bce : pesa incertezza politica : Il differenziale ha preso il volo per il pressing sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, affinché accetti uno sforamento del rapporto deficit/Pil sopra il 2%. La Bce: sullo spread pesa la ...

SPY FINANZA/ Tria - Moscovici e Bce : il risiko che mette l'Italia nell'angolo : Nel giorno in cui si parla di dimissioni di Tria, il Commissario Moscovici lancia un avvertimento all'Italia e la Bce rivede al ribasso la crescita del Pil.

Tria : «Da stop acquisti Bce contraccolpo all'Italia». Padoan : «China pericolosa» : Il ministro dell'Economia al termine della missione in Cina rassicura sul rispetto dei vincoli di bilancio.

