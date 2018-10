Traffico in tilt sul gra e l' A24 | ecco cosa è successo

Maltempo - violenta bomba d’acqua nel Catanese : auto colpite da detriti - Traffico in tilt : Maltempo in Sicilia. Una improvvisa e violenta bomba d’acqua nel pomeriggio si è abbattuta sulla Statale che collega Catania e Gela, tra Palagonia e Scordia. In poco tempo sono venuti giù oltre 50 cm di pioggia. Le automobili in transito sono state colpite da detriti e sulla strada si è riversato fango.Continua a leggere

Fabrizio Corona a Napoli - ed è caos : Traffico in tilt - intervengono i carabinieri : traffico impazzito in una via adiacente il lungomare a Napoli per una iniziativa pubblicitaria che ha visto protagonista Fabrizio Corona. L'ex fotografo dei vip, giunto a bordo di un carrello ...

Disagi e Traffico in tilt su Cisa e Buonviaggio : cercasi soluzione : Lunigiana e Apuane - Nella sede della Provincia di Massa-Carrara, nel Palazzo Ducale di Massa, si è parlato della strada provinciale 19 della Ripa, sul versante spezzino, e, sul versante toscano, ...

Tir si ribalta al rondò della Castelleonese - Traffico in tilt : CREMONA - traffico in tilt a partire dalle 6.30 del mattino di mercoledì 17 ottobre sulla Castelleonese. Un Tir si è ribaltato davanti all'ingresso per il centro commerciale CremonaPo, ostruendo il ...

Investito sulla Napoli-Caserta : Traffico in tilt - otto chilometri di coda : Autostrade per l'Italia comunica che poco prima delle 8 sull'autostrada A1 Milano- Napoli nel tratto compreso tra Acerra e Villa Literno in direzione di Roma è avvenuto un incidente all'altezza del km ...

Due morti e due feriti gravi per lo schianto in A1 - Traffico in tilt : L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata. Sul posto mezzi del 118 con l'elisoccorso, vigili del fuoco e polizia stradale

Maltempo in Liguria - Traffico in tilt sulla A7

Il Traffico dei crocieristi manda la viabilità in tilt da Albisola a Savona : Non si può parlare di sabato mattina invaso dai turisti 'mordi e fuggi' visto il weekend di pioggia previsto ma a bloccare la viabilità in direzione Savona da Albisola sono i turisti delle tre navi ...

Roma - Traffico in tilt vicino all'ospedale Sant'Andrea : rischio blocco ambulanze : Viabilità nel caos attorno all' ospedale Sant'Andrea di Roma , dove c'è il rischio che si blocchi il servizio ambulanze . A lanciare l'allarme è la direzione generale del nosocomio secondo cui il ...

Roma - parcheggio dell’ospedale era scorciatoia per le auto. Lo chiudono ma il Traffico va in tilt : ‘Ambulanze bloccate’ : Il parcheggio dell’ospedale diventato una scorciatoia, una via di fuga sempre più frequentata tanto da congestionarsi a sua volta e rendere impossibile il passaggio di ambulanze e personale sanitario. Una soluzione “alla Romana” istituzionalizzata due anni fa grazie a un protocollo d’intesa ma oggi archiviata dalla direzione commissariale del nosocomio. Così, da giorni il traffico nel quadrante nord della città è letteralmente impazzito, tanto ...