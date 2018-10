Tracklist della raccolta Raf Tozzi | la reunion della coppia dei record promette un tour

optimaitalia

: Tracklist della raccolta @rafriefoli @UmbertoTozzi, la reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni… - OptiMagazine : Tracklist della raccolta @rafriefoli @UmbertoTozzi, la reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni… - LadyNews_ : Il ballo della vita dei Maneskin: la tracklist dell’album - feli_aronadio : RT @_piccolodiavolo: Ma simone lo sa che noi non sappiamo due titoli della tracklist? Che poi le descrizioni non ci sono probabilmente nel… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) NellaRaf, alcuni dei brani più rappresentativicarriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con unnei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notiziatra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il brano porta il titolo di Come una danza e rappresenta un ritorno del duo a due voci a 30 anni dal successo di Gente di mare. Il brano che dà avvio al progetto è disponibile dal 22 ottobre ed è già corredato di un video ufficiale con il quale i due artisti hanno voluto portare il messaggio che hanno voluto comunicare con il brano. La necessità di viaggiare ...