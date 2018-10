Toyota Hybrid | garantite per 10 anni

Toyota Hybrid : fino a 10 anni di garanzia : ... sono tecnici certificati per la manutenzione dei sistemi ibrido elettrici, i più esperti sul mercato grazie a un parco circolante ibrido Toyota di oltre 12 milioni di automobili nel mondo. " In ...

Due milioni di Vetture Full Hybrid by Toyota : Toyota ha consegnato la 2 milionesima vettura Full Hybrid Electric al Toyota Radosc di Varsavia, in Polonia. La cliente Magdalena Sobolewska-Bereza con l’acquisto del suo nuovo C-HR Hybrid raggiungendo così il traguardo dei 2 milioni di Vetture ibride vendute dalla Toyota dal 2000 in Europa. Nel 2011 il 10% dei clienti europei Toyota ha scelto un ibrido. Questa cifra è cresciuta esponenzialmente fino al 47% nel 2018: oggi, quasi ...

Toyota - anteprima europea a Parigi per il nuovo Rav4 Hybrid. Grande il salto di qualità tecnologico : Parigi - anteprima europea al Salone di Parigi per Toyota Rav4 Hybrid, il suv più venduto al mondo con oltre 8,5 milioni di unità immatricolate. Spicca in questa edizione di Rav4...