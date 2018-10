Tour de France | si svela oggi il percorso dell' edizione numero 106 Via il 6 luglio

LIVE Tour de France 2019 - presentazione percorso in DIRETTA : si alza il sipario sulle tappe della Grande Boucle : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Tour de France 2019. Oggi al Salone dei Congressi di Parigi verrà svelato il percorso della prossima Grande Boucle: nella capitale transalpina conosceremo quali saranno le 21 tappe della prossima edizione della corsa più importante del Mondo. Si preannuncia, stando alle anticipazioni della vigilia, un tracciato particolarmente impegnativo che metterà gli atleti davvero a dura prova ...

Le strade del Tour del France sono un racconto italiano : Le strade del Tour de France erano un ricciolo, ora un groviglio. sono una novità ogni anno, ma ogni anno un ritorno. sono assolate e bollenti, frementi e frenetiche, sono affollate e affannate. Una striscia d'asfalto Francese verso il giallo di un sogno, che poi altro non è che una maglia del color

Tour de France – NamedSport sponsor fino al 2023 : Tra passione e ambizione: NamedSport> regina dei Grandi Giri sarà sponsor del Tour de France fino al 2023 Il giusto mix di strategia e passione, una preparazione attenta e focalizzata sugli obiettivi, ambizione e intraprendenza per spingersi oltre i propri limiti e raggiungere le vittorie più inaspettate: questa è l’essenza dello sport, ed è questo lo spirito con cui NamedSport>, l’azienda italiana di Nutrizione Sportiva, già da tre ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in procura : verrà ascoltato per la caduta al Tour de France - lo Squalo aveva denunciato il tifoso : Vincenzo Nibali ha concluso la stagione agonistica con il secondo posto al Giro di Lombardia, un risultato estremamente positivo in coda a un’annata purtroppo caratterizzata dal brutto infortunio capitato al Tour de France, la frattura della decima vertebra toracica causa di una caduta provocata dalla follia di uno spettatore. Quell’episodio ha compromesso tutti gli obiettivi dello Squalo che puntava a vincere la Grande Boucle e il ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : la francese Touraine-Helias e lo spagnolo Solera conquistano il titolo nel mixed team : La francese Kyla Touraine-Helias e lo spagnolo Jose Manuel Solera conquistano la medaglia d’oro nel mixed team del Tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia ha sconfitto in finale con il punteggio di 5-1 l’argentina Agustina Sofia Giannasio e il thailandese Aitthiwat Soithong. Un match che dopo il pareggio (36-36) nel primo set ha visto dominare il duo franco-spagnolo, che si è imposto per ...