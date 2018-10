Tour de France 2019 : sarà sfida tra Chris Froome e Tom Dumoulin? : È praticamente appena terminata la stagione 2018, con le ultime corse del circuito World Tour che si sono concluse, ma nel mondo del ciclismo si inizia a guardare già avanti. Oggi infatti è stato presentato al Salone dei Congressi in quel di Parigi il Tour de France 2019, l’edizione numero 106 della Grande Boucle che scatterà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella ...

Tour de France 2019 - ASO chiede di vietare i misuratori di potenza! Svolta storica alla Grande Boucle? : Il Tour de France 2019 potrebbe essere quello delle grandi rivoluzioni visto che il direttore Christian Prudhomme ha ufficialmente chiesto all’UCI di vietare l’utilizzo dei misuratori di potenza durante la corsa. Si tratta di una decisione che stravolgerebbe le logiche del ciclismo moderno, così attaccato all’impiego di questi strumenti per regolare lo sforzo degli atleti e pilotarne il rendimento durante le varie tappe. ASO ...

Tour de France 2019 – Dumoulin storce il naso : “percorso non ideale - poche cronometro e troppe salite” : Tom Dumoulin deluso dopo la presentazione del percorso del Tour de France 2019: poche cronometro e troppe salite rendono il percorso non adatto alla sue caratteristiche Presso il Palazzo dei Congressi di Parigi, nella giornata odierna, è stato presentato il percorso del Tour de France 2019, in programma dal 6 al 28 luglio del prossimo anno. Contrastanti le emozioni dei vari ciclisti dopo essere venuti a conoscenza delle caratteristiche ...

Tour de France 2019 – Cavendish felice dopo la presentazione : “il percorso mi piace - posso farcela” : Mark Cavendish ha analizzato con attenzione il percorso del Tour de France 2019, traendo la conclusione di poter avere buone chance per fare bene Al Palazzo dei Congressi di Parigi, quest’oggi è stato presentato il percorso del Tour de France 2019, in programma dal 6 al 28 luglio 2019. Mark Cavendish, intervistato a caldo dopo la presentazione, si è detto felice per come si presenta il percorso del Tour de France 2019, spiegando di avere ...

Il Tour de France 2019 è un pellegrinaggio ad alta quota : Era un grande ricciolo è diventata una virgola. Era un'esplorazione del perimetro Francese, sarà un vagare per il centro del paese prima di virare lì dove la periferia di Francia diventa centro del mondo a pedali, lì a sud-ovest e a sud-est dell'Exagon, in quei luoghi d'elezione del ciclismo vertica

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Percorso Tour de France 2019 : tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà. Presenti Tourmalet e Galibier - pochi chilometri a cronometro : Presentata al Salone dei Congressi di Parigi l’edizione numero 106 del Tour de France. 21 frazioni, come di consueto, per la Grande Boucle: si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella che porterà ai Campi Elisi a Parigi. Sarà un Tour da corridori completi: non andranno a nozze gli scalatori puri, visti i soli quattro arrivi in salita, anche se le montagne ...

Tour de France 2019 : cinque arrivi in salita e due tappe a cronometro : Per festeggiare i cento anni dalla creazione della maglia gialla, l’organizzazione del Tour de France ha preparato per il 2019 un percorso classico, che proporrà per l’ennesima volta le salite storiche come Tourmalet e Galibier. Il tracciato scelto è stato presentato stamani a Parigi e ricalca in gran parte quello che era già stato delineato grazie alle anticipazioni di giornali e siti interessati al passaggio della corsa. Il via sarà sabato 6 ...

Tour de France – Froome alla presentazione - Chris analizza il nuovo percorso : “più arrivi in salita - significa che sarà più difficile” : Chris Froome parla alla presentazione della 106ª edizione del Tour de France: il ciclista del Team Sky commenta il nuovo percorso Chris Froome, dopo aver vinto nel 2018 il Giro d’Italia ed essere arrivato terzo al Tour de France, non vede l’ora di affrontare la nuova stagione ciclistica in programma nel 2019. Oggi alla presentazione della 106ª edizione della Grande Boucle sono accorsi tanti ciclisti che saranno protagonisti ...

Tour de France 2018 - rivoluzione alla Grande Boucle : traguardi bonus in salita! Abbuoni sulle montagne per regalare spettacolo : Il Tour de France 2019 sarà caratterizzato da una piacevole novità che sicuramente contribuirà ad alimentare ulteriormente la corsa a tappe più importante del mondo. Christian Prudhomme ha infatti annunciato che nella prossima edizione della Grande Boucle saranno previsti otto traguardi bonus sempre in cima a una salita dove dunque verranno consegnati degli Abbuoni in termini cronometrici. Tra l’altro l’organizzatore ASO ha chiesto ...

Tour de France - i 100 anni della maglia : sarà una edizione sopra i 2000 metri : PARIGI - C'era da aspettarselo. Un Tour con ricorrenze così importanti, avrebbe stuzzicato gli organizzatori ad eliminare qualsiasi accenno di banalità, a studiare un percorso destinato a restare ...

