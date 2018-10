Torre del Greco - ' Devozioni' | spettacoli di musica popolare e di fuochi ed effetti

Aggredivano vittime e le rapinavano - quattro arresti. I 'colpi' a Torre Annunziata e Torre del Greco : Rapine a Torre Annunziata e Torre del Greco, quattro arresti. I carabinieri della Compagnia corallina hanno eseguito tra Ercolano, Portici e Valle di Maddaloni , Caserta, una ordinanza di custodia ...

Il confessionale contro il racket : l'offerta del sacerdote di Torre Annunziata : Torre Annunziata - Terrorismo camorrista, la paura che chiude la bocca a chi vede e subisce. A Torre Annunziata la camorra torna a colpire per l'ennesima volta con una bomba e non risparmia nemmeno i ...

Allerta meteo arancione in Campania : scuole chiuse a Somma Vesuviana e Torre del Greco : La Protezione Civile ha diramato l'Allerta arancione per rischio meteo-idro [VIDEO] in buona parte del territorio della Campania. Per questo motivo i sindaci di alcuni comuni, fra cui Torre del Greco e Somma Vesuviana, hanno deciso di chiudere le scuole per precauzione. Sono infatti previste precipitazioni di media e forte intensita' su buona parte del territorio campano che potrebbero causare non pochi disagi alla popolazione. Il bollettino ...

Torre del Greco - Associazione di tipo mafioso - due persone in carcere : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Pneumatici, sanitari, rifiuti pericolosi: la discarica abusiva di via Meucci cresce a dismisura Vesuvio, 41 scosse «ma no allarmismi» Castellammare - ...

Matilde Sorrentino - arrestato il mandante dell'assassinio della 'madre coraggio' di Torre Annunziata : A quattordici anni dall'omicidio di Matilde Sorrentino, la madre coraggio di Torre Annunziata (Napoli) che con le sue denunce permise di portare alla luce un giro di abusi e stupri subiti da diversi bambini, è stato individuato e arrestato colui che è ritenuto il mandante di quel tragico assassinio. Si tratta di Francesco Tamarisco, 45 anni: l'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai ...

Piogge Torrenziali in Nicaragua : sale a 14 numero delle vittime : Piogge torrenziali si registrano in Nicaragua da lunedì e nei prossimi giorni non è previsto un miglioramento della situazione meteo: almeno 5 persone sono morte per aver attraversato in modo “avventato corsi d’acqua rigonfiati dalle forti Piogge“, portando così a 14 il numero totale di vittime da ottobre, hanno reso noto le autorità. L’allerta meteo è in vigore in 8 dei 17 dipartimenti del Nicaragua, tra cui la capitale ...

Ponte di Genova e strage del Pollino : messa per i cinque morti di Torre del Greco : Torre DEL Greco - A due mesi dalla stragi di agosto - il crollo del Ponte Morandi a Genova e la piena del Pollino in Calabria - Torre del Greco ricorda le sue cinque vittime, cinque vite spezzate nel ...

Torre del Greco - muore dopo garza dimenticata nella ferita : indagati 17 sanitari - : Per i familiari di Rosa Dabene, 67 anni di Torre del Greco , Napoli, , quella garza è stata dimenticata da chi ha effettuato l'operazione, provocando la morte della donna. Per l'Asl invece si trattava ...

Maltempo Basilicata : chiuso il tratto della SS 598 per l’esondazione del Torrente parallelo alla carreggiata : Provvisoriamente chiuso al traffico, nel materano, un tratto della strada statale 598 ”Fondo Valle d’Agri” in corrispondenza del km 104,400, a causa della rottura di un argine del torrente che confluisce nel fiume Agri, situato in parallelo alla carreggiata stradale, tra i territori comunali di Montalbano Jonico e Stigliano. La zona, già da alcuni giorni, è interessata da abbandonati precipitazioni. I mezzi leggeri vengono ...

Buste della spesa in cambio di voti : blitz nella onlus a Torre del Greco : Torre DEL Greco - Non solo posti di lavoro nella nettezza urbana: per comprare voti alle comunali di giugno a Torre del Greco, il gestore di una onlus avrebbe consegnato pacchi alimentari a persone ...

Crollo Ponte Genova - Toti : “L’85% macerie tolto dal letto del Torrente” : L’85% delle macerie del Crollo di Ponte Morandi nel letto del Polcevera sono state tolte. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti rispondendo alle domande in Commissione ambiente del Senato. “E’ rimasta una delle pile che la magistratura ha chiesto di non spostare – ha detto Toti -. E’ evidente che ci sia una interferenza nel flusso dell’acqua del torrente ma molto minore. ...

Torre Annunziata - bomba alla pescheria del figlio di un giontiano : Torre Annunziata - Ancora una bomba della camorra. Non si ferma l'escalation di avvertimenti a suon di ordigni artigianali nei quartieri caldi di Torre Annunziata. Stavolta è stata presa di mira la ...

Torre Annunziata - Attività commerciali nel mirino della criminalità : bomba carta contro pescheria : bomba carta contro una pescheria in via Dogana a Torre Annunziata, nei pressi dell'area portuale , quartiere dell'Annunziata, . La deflagrazione è avvenuta nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ...

Massimo La Torre - il Castigatore del Grande Fratello Vip 2018 / Stasera nuovi sketch con Cristiano Malgioglio? : Al Grande Fratello Vip 2018 è tutto pronto per il ritorno in scena di Massimo La torre, in arte Il Castigatore. Ci saranno nuovi sketch con Cristiano Malgioglio?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:42:00 GMT)