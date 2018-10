Torna libera Sonya Caleffi : l'infermiera killer ha scontato 14 anni su 20 : Indulto e buona condotta le hanno permesso di anticipare l'uscita dal carcere.

Sonya Caleffi - Torna libera l'infermiera killer che uccise 5 persone : ha scontato 14 anni su 20 : di Domenico Zurlo Il suo caso aveva fatto parlare in tutta Italia, sconvolgendo l'opinione pubblica: l'infermiera killer Sonya Caleffi è tornata in libertà. Dal 1° ottobre scorso la donna, 48 anni, ...

Roma : domenica Torna #Vialibera - 15 chilometri senza auto e smog : Roma – domenica 28 ottobre torna a Roma #Vialibera. Per tutta la giornata alcune strade, in Centro ma non solo, saranno dedicate a pedoni e ciclisti e diventeranno teatro di iniziative per grandi e piccoli. Un unico percorso di circa 15 chilometri libero da auto e smog. Dopo il successo delle prime due edizioni, spiega una nota del Campidoglio, anche stavolta il programma offrira’ eventi culturali, feste di quartiere e ...

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a Tornare in mare a salvare migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...

Coldiretti : Torna il pesce fresco a Roma - via libera dal 10 ottobre : tornano in mare i pescherecci dallo Ionio al Tirreno, nel tratto di costa da Brindisi a Roma, riaperto alle attività. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nel sottolineare che il via libera dal 10 ottobre avviene dopo un mese di blocco e segue la ripresa già scattata in tutto l’Adriatico, mentre il divieto permane ancora da Civitavecchia a Imperia e in Sardegna. Semaforo verde dunque – sottolinea la Coldiretti – a fritture e grigliate a ...

Roma - Campidoglio : 'Strade chiuse al traffico - domenica Torna #vialibera' - : ... manichino impiccato davanti la sezione di Roma nord e minacce fasciste 13 settembre 2018 Nessun commento Mondo di mezzo, appello ribalta sentenza di primo grado: c'è mafia, ma pene ridotte 11 ...

Campidoglio : Strade chiuse al traffico - domenica Torna #vialibera : Roma – domenica 16 settembre, in apertura della Settimana europea della Mobilita’, e’ prevista a Roma la nuova edizione dell’iniziativa #vialibera: Strade che per l’intera giornata saranno chiuse al traffico e interamente dedicate a pedoni e ciclisti. Il percorso interessera’ piu’ Strade: da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, da via XX ...

Pacetti : domenica prossima Torna #ViaLibera - città senza auto e smog : Roma – “domenica e’ di nuovo #ViaLibera. domenica prossima parte una nuova edizione di #ViaLibera. Il 16 settembre le strade saranno di nuovo libere da auto e smog per l’intera giornata. Cittadini e turisti potranno muoversi, a piedi o in bici, in un unico percorso ciclopedonale che interessera’ via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza ...

Renzi Torna alla carica : "Sbaglia chi è convinto di essersi liberato di me" : E conclude: 'Non vivo nell'ansia di tornare da qualche parte, ma vivo nell'ansia di non lasciare la politica a chi crede che sia un prolungamento di Facebook . Questo governo ci spinge a smettere di ...

Caduta Libera/ Anticipazioni 9 settembre : il quiz show con Gerry Scotti Torna oggi - novità e meccanismo : Gerry Scotti torna nell’access prime time, con la prima puntata della nuova stagione di Caduta Libera. Il game show da tre anni ormai, tiene compagnia al pubblico di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 13:24:00 GMT)

Il pusher liberato Torna in spiaggia : 'Sono musulmano e quindi faccio come voglio' : 'Sono musulmano, faccio quello che voglio'. Ha gridato in spiaggia il 38enne gambiano tornato libero, dopo essere stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Poi è tornato nei ...

Gerry Scotti Torna con Caduta Libera/ Il rimprovero a Mediaset e l’augurio : “Insinna? Contento per lui…” : Prima del TG dell’ora di cena, torna in televisione Caduta Libera, il quiz show condotto da Gerry Scotti molto amato dai telespettatori; le sue dichiarazioni e l'augurio a Insinna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Gerry Scotti - Torna Caduta Libera : gli auguri a Insinna per L’Eredità : Caduta Libera: Gerry Scotti augura buon lavoro a Flavio Insinna Gerry Scotti è pronto a tornare in televisione con la nuova edizione di Caduta Libera. La data di partenza è fissata per domenica 9 settembre alle 18:45 su Canale 5. Intervistato dal settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato che arriva dopo quasi tre mesi di non concorrenza con il quiz preserale della Rai: “L’estate prossima piuttosto mi invento un programma e, se ...

Kim Kardashian Torna alla Casa Bianca per liberare un altro condannato : La battaglia di Kim ha coinvolto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale ha avuto un incontro nella Casa Bianca che ha fatto parlare i giornali di tutto il mondo. Dopo l'...