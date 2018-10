Torino | si lancia dal finestrino del treno in corsa e muore | “Non aveva il biglietto”

Una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia dalle porte di Torino alle Langhe : Da Moncalieri ad Alba, arriva una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia Lan.Po , Langhe Po, . Un sogno: dalle porte di Torino alle Langhe in bici, con un percorso condiviso e unico. Un sogno che,...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e rilancia i granata : Il momento di Simone Zaza. L'attaccante entra nel secondo tempo di Chievo-Torino e regala ai granata una vittoria che può essere quella della svolta, 1-0,: assist di Berenguer e colpo vincente in ...

Juventus-Napoli - Milik lancia la sfida : “A Torino per vincere” : Juventus-Napoli- Juve-Napoli è già iniziata. Dopo la netta vittoria del Napoli nel match di ieri sera contro il Parma, i partenopei si preparano alla grande sfida contro la Juventus del prossimo fine settimana. Sarà una partita avvincente e potenzialmente ricca di colpi di scena. Juventus a punteggio pieno dopo 6 giornate di campionato. 18 punti contro […] L'articolo Juventus-Napoli, Milik lancia la sfida: “A Torino per ...

Volley - Blengini : dai campetti al Mondiale - Torino ti lancia ancora : Chicco, come tutto il mondo della pallavolo ha imparato a chiamarlo, da domani avrà l'onere e l'onore di questo privilegio. Una cosa unica: il Mondiale giocato nel proprio Paese con la fase finale ...

Live Torino Napoli 0-0 Ancelotti lancia Mertens e Insigne : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Giochi 2026 - Toninelli rilancia Torino da sola : "È la scelta migliore - no alla candidatura a tre" : Continua la corsa a ostacoli per l'eventuale candidatura italiana per i Giochi invernali del 2016. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ora sostiene la corsa di Torino per le Olimpiadi 2026. Da sola, senza Milano e Cortina. E senza soldi dal governo

Giochi 2026 : Toninelli rilancia Torino : 13.50 "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista,soprattutto della convenienza economica e strutturale,vista l'esperienza passata e che l'idea delle tre città sia caotica e difficilmente percorribile e anche la più costosa in termini di soldi pubblici".Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a proposito della candidatura ai Giochi invernali 2026. "So che la Lega fa ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...