Torino è capitale mondiale del Climathon | la maratona delle idee sui cambiamenti climatici

meteoweb.eu

: 'SVILUPPO DEL CAPITALE SOCIALE E TERRITORIO: COOPERATIVE CHE CRESCONO GRAZIE ALL’INNOVAZIONE SOCIALE' Mercoledì 31… - ConfcoopVenezia : 'SVILUPPO DEL CAPITALE SOCIALE E TERRITORIO: COOPERATIVE CHE CRESCONO GRAZIE ALL’INNOVAZIONE SOCIALE' Mercoledì 31… - sherlock5stelle : RT @StampaTorino: Per due giorni Torino sarà capitale internazionale del clima - c_appendino : RT @StampaTorino: Per due giorni Torino sarà capitale internazionale del clima -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sarà l’Italia il “palcoscenico” deldi quest’anno, ladi 24 ore in cui i “cervelloni” di tutto il mondo lavorano a soluzioni per i problemi ambientalicittà in cui vivono. È infattiad ospitare l’evento spettacolare, nel corso del quale saranno realizzati collegamenti con diversecittà che aderiscono al2018. IlMain Stage, dal titolo “The way we change”, seguirà le 24 ore dell’hackathon, che inizierà venerdì 26 ottobre alle 15 e terminerà sabato 27 ottobre. Una conduzione condivisa, con talk show e interviste, che vedrà alternarsi sul palco personaggi del giornalismo, della gastronomia, della ricerca, i quali illustreranno i molti modi in cui la coscienza ambientale può essere declinata. Tra di essi lo chef vegano Pietro Leemann, il giornalista Federico Rampini (in collegamento da New York), ...