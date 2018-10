Topi in asilo a Ragusa | domani si riapre

Roma : “ Topi all’asilo nido Giamburrasca (XIII Municipio)” : Roma – I bambini dell’asilo nido Giamburrasca , nel XIII Municipio a Roma , quartiere Montespaccato, stanno vivendo una grave situazione insostenibile che sta creando forti disagi ai piccoli e ai loro genitori. A raccontare la storia di topi e dislocamento dei minori è Beatrice, madre di uno dei bambini dell’asilo, che ha denunciato il fatto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente. Le ...

Topi alla 'Oberdan' - bimbi a casa : anno mai iniziato per 80 dell'asilo : A Santa Chiara i Topi hanno sfrattato i bambini. In estate, quelli che giocavano nel parco del Monastero, chiuso per due mesi fino ad agosto, ora quelli dell'adiacente scuola Oberdan: dal 12 settembre,...