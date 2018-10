investireoggi

: Top 10 criptovalute: Tether sotto i 2 miliardi di market cap - Investireoggi : Top 10 criptovalute: Tether sotto i 2 miliardi di market cap - iHodl_com_it : Mercato delle #criptovalute: le top news del 24/10/2018 #JVCEA #BCH #Cointext #AUD #StableCoin -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)è l'unica criptovaluta che fa registrare il segno + in questa prima parte di giornata. Nonostante ciò,è anche una dellepiù in difficoltà. Per la prima volta in questi ...