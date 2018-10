Tony Bellew | ' Usyk è il mostro da cui tutti scappano | ma io voglio stupire il

Blastingnews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Manca meno di un mese all'incontro forse più importante della carriera die, comunque vada, stando alle dichiarazioni dell'ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, sara' l'ultimo. 'Bomber' vuole chiudere in bellezza ed ha scelto l'avversario più difficile. Oleksandrnon è semplicemente il campione del mondo imbattuto ed indiscusso tra i cruiser, ma è considerato oggi il più forte massimo leggero dai tempi di Evander Holyfield. Il britannico è consapevole che la sua sara' un'impresa titanica VIDEO e, come tutte le missioni quasi impossibili, ha un altissimo margine di rischio. Il pugile di Liverpool però non ha mai avuto paura di nessuno ed il livello degli avversari affrontati in carriera è certamente indicativo. Nel 2013 fu chiamato ad un'impresa del genere contro Adonis Stevenson nel match valido per il titolo mondiale dei mediomassimi e si arrese ...