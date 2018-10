TIM Titanium a 9 | 99 euro al mese chiude oggi | mentre resta attivabile TIM Deca GO

TIM Deca Go 20GB e TIM Titanium 20GB si “scambiano” gli utenti Vodafone : TIM Deca Go 20B risulta ora attivabile da tutti, clienti Vodafone compresi, mentre TIM Titanium 20GB va proprio a escludere questi ultimi: stesse soglie, ma prezzo di due euro più alto per chi vuole fare la portabilità dall'operatore rosso. L'articolo TIM Deca Go 20GB e TIM Titanium 20GB si “scambiano” gli utenti Vodafone proviene da TuttoAndroid.

TIM sfida nuovamente tutti proponendo la TIM Titanium 20GB a 9 - 99 euro al mese : Al termine della TIM Titanium 50GB, l'operatore propone la nuova Tim Titanium 20GB offrendo minuti illimitati e 20 GB a 9,99 euro al mese. L'articolo TIM sfida nuovamente tutti proponendo la TIM Titanium 20GB a 9,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Passa a TIM Titanium entro il 26 settembre se vuoi 50GB e chiamate illimitate : Passa a Tim entro domani 26 settembre se vuoi attivare Titanium con 50GB e chiamate illimitate a 10€ al mese. L’offerta mobile low cost è attivabile dai clienti di tutti gli altri operatori ad eccezione di quelli iliad che possono accedere alla stessa offerta (Five IperGO) a 5€ al mese. Passa a Tim Titanium: dettagli e costi Se sei clienti Wind Tre, Vodafone o di operatori virtuali puoi attivare, entro domani 26 settembre , l’offerta ...

Passa a TIM Titanium : per tutti chiamate illimitate e 50GB a 10€ : Passa a Tim Titanium indipendentemente dall’operatore di provenienza per avere chiamate illimitate e 50GB in 4G a 10€ al mese. Dopo la proposta per attrarre clienti iliad insoddisfatti con lo stesso contenuto di Giga e chiamate a 5€ al mese, arriva l’analoga tariffa per i clienti di qualunque operatore. Dettagli e costi di Tim Titanium L’attivazione al momento è possibile solo in negozio e prevede i seguenti costi: 12€ per il ...

Come Avere Minuti Illimitati e 50 Giga A 10 euro Al Mese Con TIM Titanium 50GB : Tim Titanium 50GB: Minuti Illimitati e 50 Giga a 10 euro al Mese per i già clienti TIM e per i nuovi clienti. TIM contro tutti: Minuti Illimitati e 50GB a 10€ al Mese Nuove Offerte Passa a TIM: arriva TIM Titanium 50 GB Stanco del tuo operatore? Vuoi cambiare operatore e passare a TIM? La […]

