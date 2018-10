Thom Yorke verso un nuovo album solista | ' Sarà diverso da quello che ho fatto fino a

Antartide : Thom Yorke dedica un brano alla campagna di Greenpeace : Il frontman dei Radiohead Thom Yorke ha pubblicato in queste ore un brano in supporto della campagna di Greenpeace per la creazione di un vasto santuario nell’Oceano Antartico. Nel video della canzone, intitolata “Hands Off The Antarctic”, le note composte da Yorke accompagnano sequenze in bianco e nero di paesaggi e fauna selvatica dell’Antartide, raccolte durante una spedizione di ricerca di Greenpeace. «Ci sono molti posti ...

L’audio di Volk di Thom Yorke - la colonna sonora di Suspiria al cinema nel 2019 : Era comparsa già nel mese di giugno la traccia composta da Thom Yorke, musicista, cantautore, polistrumentista e meglio conosciuto come leader dei Radiohead, per la colonna sonora di Suspiria, il remake del lavoro di Dario Argento datato 1977 con la nuova regia di Luca Guadagnino (regista di Chiamami col tuo nome, tra i tanti film). Thom Yorke è stato in italia nel 2018 con due appuntamenti live, il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il ...

Thom Yorke - il cantante dei Radiohead compie 50 anni. Ma non ha ancora finito di sperimentare : Il 7 ottobre 1968 è un lunedì uggioso come lo sono la maggior parte dei giorni in questo periodo dell’anno. A Wellingborough, cittadina dell’Inghilterra centrale, gli echi della cultura della contestazione che scuote il mondo occidentale sono pressoché ininfluenti e al massimo, quelli che arrivano sono delle canzoni dei Beatles che passano alla radio. È un lunedì, non un giorno qualsiasi della settimana, ma uno stato d’animo: è il giorno in cui ...

Thom Yorke - 50 anni da festeggiare sfidando la storica colonna sonora di Suspiria : Per i trenta-quarantenni di oggi, dici Thom Yorke e senti nelle orecchie “Creep” e “Karma Police”, rispettivamente dagli album “Pablo Honey” (1993) e “OK Computer” (1997), brani che per la suddetta generazione sono emblema della musica dei Radiohead e di un modo impareggiabile di esprimere con le note, una voce unica (la sua) e una lucidità (anche emotiva) senza eguali, il disagio e lo straniamento ...

Chiusi in un castello ad ascoltare "Suspiria" di Thom Yorke : l'anteprima della colonna sonora : Il tempo sembra essersi fermato tra queste mura piene di foto d'epoca: immagini di spettacoli, e della fondatrice, ex ballerina de La Scala,, della figlia che ora gestisce la scuola, e dei suoi cani, ...

Thom Yorke si dà all’horror : Thom Yorke, Blood Orange, Prince, Kanye West e Lil Pump, Ricardo Bomba: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi