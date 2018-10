The Outsider | il nuovo romanzo di Stephen King dal 23 ottobre in Italia

The Outsider - RAI 4/ Trama e curiosità sul film con James Caan e Shannon Elizabeth (oggi - 1 settembre 2018) : Su Rai 4 oggi, 1 settembre 2018, va in onda il film The OUTSIDER del 2014 diretto da Brian A. Miller. Nel cast troviamo Craig Fairbrass, James Caan, Shannon Elizabeth e Jason Patric.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 16:09:00 GMT)