The Marvelous Mrs Maisel | seconda stagione disponibile dal 5 dicembre | anticipazioni

Emmy 2018 - i premi della tv USA : Game of Thrones è la miglior serie drama. The Marvelous Mrs. Maisel la serie più premiata : Tre ore precise di diretta per premiare il meglio, almeno secondo l'Academy, della Tv USA e non sono mancate le sorprese. In particolare per il premio come miglior serie tv drama vinto da Game of Thrones che ha superato The Crown, The Americans e The Handmaid's Tale. La serie HULU non porta a casa alcun premio, con Elisabeth Moss che perde il confronto con Claire Foy per l'ultima volta regina Elisabetta.Prevedibile trionfo per The ...