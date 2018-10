The Island film stasera in tv 25 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

The MISSING : J.J. Macfield and The Island of Memories - recensione : Dopo il misterioso The Good Life (2017), il game designer Hidetaka Suehiro, per i fan Swery, ritorna con The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories, un titolo bizzarro e orrorifico, dalla trama forte e degno erede dei precedenti successi con Access Games (Deadly Premonition e D4: Dark Dreams Don't Die). Questa volta cambia genere, e tentando di ridefinire alcuni elementi ricorrenti dei puzzle-platformer ci porta nella misteriosa Isola ...

HeaTher Parisi critica i reality dopo la messa in onda di Temptation Island Vip. Frecciatina alla Ventura? : Heather Parisi, la disco bambina degli anni Ottanta, ne ha combinato un’altra delle sue! Subito dopo la messa in onda di Temptation Island Vip di martedì 18 settembre ha “cinguettato” su Twitter criticando i reality. La Parisi critica i reality, Frecciatina alla Ventura? La ballerina americana con un Tweet sui social ha forse voluto tirare una Frecciatina proprio a Simona Ventura? Ricordiamo tutti infatti che tra le due non c’era feeling. ...

Da creatore di Pony Island - arriva The Hex : Dal creatore di Pony Island arriva The Hex, avventura thriller in arrivo a partire dal 16 ottobre, riporta Rockpapershotgun.Nel gioco dovremo tentare di scoprire quale dei sei personaggi protagonisti stanno pianificando un omicidio, e come potremmo intuire non si tratterà di una passeggiata.Dovremo addentrarci attraverso i loro ricordi e districarci attraverso diverse insidie, come ci suggerisce il trailer di seguito riportato.Read more…