THE FLASH - Recensione della puntata 5x03 The Death of Vibe

THE FLASH 5×04 : Nora Vs Barry in una sfida ad alta velocità (VIDEO) : The Flash 5×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv verrà trasmesso dalla The CW martedì, 30 ottobre 2018. “News Flash” ci mette in guardia su una possibile minaccia in arrivo per Nora. La trama di The Flash 5×04 ci anticipa inoltre l’arrivo di una fonte improbabile con un aiuto per Ralph. The Flash 5×04 trama e anticipazioni Chi vuole fare del male a Nora? Per adesso abbiamo scoperto alcuni ...

THE FLASH 5×03 svela la connessione tra Cicada e Nora tra l’arrivo del nuovo Wells e la morte di Vibe : Anche The Flash 5x03 è riuscito a conquistare il pubblico della serie. Un episodio fresco, divertente e che ha messo davvero tanta carne al fuoco dentro e fuori il caso del giorno. La coppia formata da Caitlin e Ralph è ormai una delle più amate dell'universo DC/The Cw e proprio loro due sono quelli che ruotano intorno alla questione centrale regalandoci colpi di scena e risate ma senza perdere di vista l'obiettivo: che fine ha fatto il dr ...

THE FLASH - Anticipazioni della puntata "The Death of Vibe" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di "The FLASH".Indovinate un po' chi ritorna? HARRISON WELLS!Non c'è FLASH senza Wells, Wells è tutto!Ma la domanda ora è: quale dei tanti Wells sarà?Il team FLASH, dopo l'ultimo scontro con Cicada, tenta di elaborare un piano, capiscono però che bisogna pensare fuori dagli schemi.E' per questo motivo che chiamano Wells?Nora, nel disperato tentativo di aiutare i genitori, espone un piano che verrà ...

THE FLASH - Recensione della puntata 5x02 "Blocked" : Mi chiamo Barry Allen, ed insegno a mia figlia come salvarmi nel futuro.Questa puntata inizia senza il tradizionale monologo di FLASH, cosa a cui noi siamo abituati, e il che mi lascia un dubbio: in questa stagione ci sarà? Oppure non sanno se far parlare Barry o Nora e quindi non parla nessuno dei due?Benvenuti nel futuro!Nella puntata precedente, Nora spiega a Barry la vera ragione per cui è venuta dal futuro: non ha mai conosciuto il padre ...

THE FLASH - Anticipazioni della puntata 5x02 "Blocked" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di "The FLASH".Barry ha una nuova velocista nel suo team, sua figlia dal futuro.Il ragazzo illustra a Nora, tutto quello che ha imparato durante gli anni, quindi le insegna a padroneggiare i poteri.Barry e il team, successivamente rintracciano un metaumano che ruba armi high-tech, per rintracciare un nuovo nemico, Cicada.I due velocisti avranno quindi un nuovo scontro.Come sarà questo rapporto padre ...

THE FLASH 5×02 regala la vittoria a Cicada e Iris : i due conquistano tutti tra indagini e scontri : Una settimana è già passata dall'esordio della serie e The Flash 5x02 non ha fatto altro che confermare che la vita di Barry e il suo team sarà ancora lunga. Dopo l'ottima première della scorsa settimana possiamo affermare con certezza che in "Blocked" (questo il titolo del secondo episodio), le cose sono andate ancora meglio. Finalmente Cicada ha avuto il suo momento di gloria e Iris è uscita fuori dalla cupola del team e ha dato il meglio di ...

THE FLASH 5×03 : fine di un eroe o di un amico? : The Flash 5×03 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda sulla The CW il 23 ottobre 2018. “The Death od Vibe” lancia un campanello d’allarme, con la possibilità che accada qualcosa di negativo a Cisco. La trama di The Flash 5×03 invece ci anticipa che sarà Nora a creare il possibile disastro. The Flash 5×03 trama e anticipazioni L’arrivo di Cicada avvenuto nel precedente ...

THE FLASH - Recensione episodio 5x01 "Nora" : Mi chiamo Nora West-Allen e sono la donna più veloce del mondo. Sono una velocista, proprio come mio padre. La gente mi chiama XS.E rieccoci di nuovo qui, con la quinta stagione di "The FLASH". Nuova stagione, nuovo velocista in circolazione.Previously on The FLASH:"DeVoe è più intelligente di noi? Invadiamogli la mente!""Torna a casa Ralph!""Un velocista mi ha aiutato a far esplodere il satellite!""Barry, io sono tua figlia!"In this ...

Le rivelazioni di Nora lanciano THE FLASH 5×01 : prima missione per lei - il rapporto con Iris e la scomparsa di Barry : The CW ha dato ufficialmente inizio alla sua nuova stagione televisiva partendo proprio da The Flash 5x01. La première della nuova stagione della serie dal titolo "Nora" è incentrata completamente sulla figlia dei WestAllen e riparte proprio dal salotto dei West in cui lei sembra muoversi conoscendo ogni luogo e ogni persona. La notizia che lei sia la figlia di Iris e Barry rovina la festa e scombussola la vita di tutti e mentre Cisco sembra ...

THE FLASH 5 al via negli Usa tra Cicada e ritorni sconvolgenti : tutte le anticipazioni sulla nuova stagione : The Flash 5 riaccende la stagione telefilmica sulla rete più amata della televisione americana, The CW. Grant Gustin e i suoi sono pronti ad alzare il velo sui nuovi episodi della serie che andranno in onda da oggi e fino al prossimo mese di maggio passando dal maxi crossover di dicembre in cui la incontrerà Arrow e Supergirl lanciando la figura di Catwoman (Ruby Rose). Nel finale della quarta stagione abbiamo lasciato Nora Allen nel ...

Il crossover tra Arrow - THE FLASH e Supergirl porta tutti in Elseworlds al cospetto di The Monitor : chi sarà il suo interprete? : I personaggi di sempre chiamati ad affrontare nuove storie, questo sembra essere alla base del crossover tra Arrow, The Flash e Supergirl che avrà come titolo proprio la linea di fumetti dedicato a questa “alternativa” ovvero “Elsenworlds”. Le date da segnare in calendario sono quelle del 9, 10 e 11 dicembre, almeno negli Usa, a partire da The Flash 5, passando da Arrow 7 e finendo con Supergirl 4. Questi erano i dettagli ...

THE FLASH 5×01 : linea del tempo compromessa? : The Flash 5×01 trama e promo – Il primo episodio della serie Tv è pronto per il suo debutto. Appuntamento su The CW per il 9 ottobre 2018. In “Nora” sappiamo già che cosa ci attende, grazie all’inaspettato arrivo della figlia di Iris e Barry. La trama di The Flash 5×01 ci parla delle complicazioni collegate alla sua presenza. The Flash 5×01 trama e anticipazioni I viaggi nel tempo non hanno portato grande ...