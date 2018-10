Tg2 Dossier | la Rai blocca il reportage sulle condizioni dei migranti a Lesbo e Bihac

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La messa in onda era in programma per sabato 20 ottobre alle 23.15 nello spazio Tg2. Ma ildi Valerio Cataldideiall’interno del campo profughi diin Grecia ein Bosnia Erzegovina non è mai stato trasmesso. Motivo? La direzione ha chiesto di coprire i volti dei minori, richiamandosi alla carta di Treviso sulla protezione dei minori in ambito giornalistico, ma l’autore e il comitato di redazione si sono opposti sostenendo che “la copertura generalizzata non è conforme allo stile e ai piani di produzione del, né necessaria, in quanto il racconto non rischia di produrre danni o conseguenze negative sulla personalità dei minori coinvolti”. A sostegno di questa posizione si è schierato il sindacato dei giornalisti Rai (Usigrai) e anche uno degli estensori della stessa Carta di Treviso, il ...