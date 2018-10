Tesla | terzo trimestre in attivo Guadagnati 311 | 5 milioni di dollari

Tesla - Il terzo trimestre chiude in utile : La Tesla ha finalmente messo a segno un trimestre in utile confermando le anticipazioni del suo numero uno Elon Musk. Non solo. La Casa californiana è riuscita anche a fare molto più di quanto si aspettassero gli analisti di Wall Street: i ricavi sono più che raddoppiati, i profitti hanno battuto ampiamente le attese e l'azienda non ha bruciato cassa. terzo utile trimestrale dalla quotazione. Nello specifico il conto economico dei tre ...