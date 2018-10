Tennis | WTA Finals Singapore 2018 | Caroline Wozniacki rivela | “Mi hanno diagnosticato

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Karolina Pliskova ed Elina Svitolina volano in semifinale : Si delinea il quadro delle semifinaliste del Gruppo Bianco delle BNP Paribas WTA Finals in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultimo anno palcoscenico del Masters femminile. La ceca Karolina Pliskova (n.8 del mondo) e l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) hanno staccato ii biglietto per le semifinali superando, rispettivamente, nel derby ceco 6-3 6-4 Petra Kvitova (n.5 WTA) e nel secondo match odierno ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : totale incertezza nel gruppo rosso. Vincono Stephens e Kerber : Tutto ancora aperto nel gruppo rosso delle WTA Finals 2018 di Singapore. Una situazione di grande incertezza quella che si è creata dopo la seconda giornata di incontri, con tutte le quatto Tenniste che hanno ancora possibilità di qualificarsi per le semifinali. Sloane Stephens è quella messa meglio, avendo due vittorie all’attivo, mentre speranze ridotte quasi al lumicino per Naomi Osaka, sconfitta per due volte. Ampiamente in corsa ...

Tennis – Fusione tra Atp e Wta? Billie Jean King ci spera : “non so se succederà prima che muioia - ma…” : L’incredibile proposta di Billie Jean King: l’ex giocatrice di Tennis propone una Fusione tra Atp e Wta La leggendaria Billie Jean King ritiene che il Tennis dovrebbe essere organizzato in modo diverso ed è a favore di una Fusione tra l’Atp e la Wta, le due entità che attualmente regolano il circuito maschile e femminile. “Non so se succederà prima che muoia, ma sarebbe stato bello se fossimo stati insieme fin dal ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Battute Karolina Pliskova e Petra Kvitova : Ancora grande spettacolo alle WTA Finals: a Singapore nella terza giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match la danese Caroline Wozniacki ha battuto per 7-5 3-6 6-2 la ceca Petra Kvitova in due ore e 17 minuti di gioco, mentre nel secondo l’ucraina Elina Svitolina ha superato l’altra ceca Karolina Pliskova per 6-3 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti. Il primo incontro ha visto la danese Wozniacki avere ...

Tennis - Wta Finals a Singapore : Wozniacki batte Kvitova : La terza giornata di sfide sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico delle Bnp Paribas Wta Finals, montepremi 7 milioni di dollari,, si è aperta con il successo ...

Vika Azarenka attacca : “quest’anno tante cose belle nel Tennis WTA - poi la finale US Open ha rovinato tutto” : Vika Azarenka è tornata a parlare della controversa finale US Open fra Naomi Osaka e Serena Williams: un momento, a suo dire, capace di rovinare l’intera annata del tennis femminile Nonostante la finale femminile degli US Open sia ormai stata archiviata da tempo, gli strascichi di quello che è accaduto sembra possano aver influito più del dovuto sulla stagione tennistica femminile. Ne è convinta Vika Azarenka che, commentando la ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie di Sloane Stephens e di Kiki Bertens nella seconda giornata dedicata al Gruppo Rosso : Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata di incontri sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultima volta teatro delle BNP Paribas WTA Finals, con sette milioni di dollari di montepremi. Nel match tra le due ultime vincitrici degli US Open, che ha dato il via al Gruppo Rosso, la statunitense Sloane Stephens (n.6 WTA) si è imposta contro la giapponese Naomi Osaka (n.4 del mondo) 7-5 4-6 6-1. Nel secondo confronto ...

Tennis - Ranking WTA (22 ottobre) : Halep in testa - stravolta la top ten. Camila Giorgi numero 26 : Tantissimi cambiamenti nella top ten del Ranking WTA, la classifica internazionale di Tennis femminile aggiornata a lunedì 22 ottobre. La rumena Simona Halep resta saldamente al comando con i suoi 6921 punti ma alle sue spalle cambia tutto: la tedesca Angelique Kerber (5375) riesce a superare la danese Caroline Wozniacki (5086), la giapponese Naomi Osaka rimane quarta ma alle sue spalle recuperano ben due posizioni la ceca Petra Kvitova e la ...

Tennis - le prime volte di Tsitsipas ed Edmund. Wta Finals : a segno Pliskova e Svitolina : Il russo, numero 26 del mondo e terza testa di serie, ha battuto il francese Adrian Mannarino, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-2 in meno di un'ora di gioco. Per il 22enne nato ...

Tennis - Wta Finals : sgambetto Svitolina - cade la Kvitova : Sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore si è aperta con il successo di Elina Svitolina l'edizione 2018 delle BNP Paribas Wta Finals, con sette Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA milioni di ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki : Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti. Il primo incontro ha visto l’ucraina ...

WTA Awards – Le Tenniste migliori della stagione : ecco tutti i premi assegnati : La WTA ha assegnato i WTA Awards, i consueti premi di fine stagione alle migliori tenniste dell’anno: ecco tutti i riconoscimenti assegnati Mentre la stagione volge verso le fasi conclusive, con le imminenti Finals femminili che da domani andranno in scena sul cemento di Singapore, la WTA ha assegnato i consueti premi di fine stagione. Tante le giocatrici premiate, con riconoscimenti diversi, a seconda della caratteristica peculiare che è ...