Tennis – Fognini non si nasconde | “potrei operarmi | dolore alla caviglia insopportabile”

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics : Si ferma al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco il ligure, testa di serie numero 7, viene rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics che si impone al termine di due ore di battaglia sportiva con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Nel primo set il primo ad allungare è l’ungherese, che trova il break nel quinto gioco alla prima occasione e conferma l’allungo salendo ...

Tennis - Fognini insultato sui social : “penso di non poter fare di più” [FOTO] : Fabio Fognini ricoperto di insulti sui social da parte di un utente alquanto infervorato nonostante la vittoria di ieri a Vienna Fabio Fognini vittima di insulti sui social, incredibile ma vero, anche dopo una vittoria. Il Tennista italiano ha infatti superato Dzumhur per 6-3 6-4 in quel di Vienna, ma probabilmente allo scommettitore in questione tale risultato non andava bene. Su Instagram infatti Fognini è stato ricoperto di insulti da ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Fabio Fognini supera in due set Damir Dzumhur. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Fabio Fognini all’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro in corso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il Tennista di Arma di Taggia, numero 15 del ranking ATP e testa di serie numero 7, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 51 ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita. Un match con qualche alto e basso dell’azzurro che ha saputo comunque fare la ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

Tennis - Ranking ATP (22 ottobre) : Nadal resta in testa - Djokovic insegue. Fognini 15° : Un solo cambiamento nella top ten del Ranking ATP, la classifica internazionale di Tennis maschile aggiornata a lunedì 22 ottobre. Lo statunitense John Isner e il bulgaro Grigor Dimitrov si sono invertiti nona e decima posizione. Al comando sempre lo spagnolo Rafael Nadal che difende la sua prima posizione con 7660 punti, 155 in più del serbo Novak Djokovic che nelle prossime settimane potrebbe meditare il sorpasso visto che il mancino di ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : niente finale per Fabio Fognini. Sconfitta in due set con il greco Tsitsipas : Fabio Fognini manca l’accesso alla finale del torneo ATP di Stoccolma. Il ligure è stato sconfitto in due set dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 16 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. E’ un inizio di primo set molto equilibrato e con i due Tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio. Si arriva nell’ottavo gioco, con Tsitsipas che riesce a strappare il servizio al ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Tokyo, ma poi non giocata contro Del ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. L’azzurro supera Lacko in due set : Fabio Fognini non delude e conquista i quarti di finale dell’“Intrum Stockholm Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il ligure, numero 14 del ranking e seconda testa di serie del seeding, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko, numero 80 ATP . C’era curiosità circa le condizione fisiche, dopo i problemi alla caviglia destra, e le ...