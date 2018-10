Telegram per iOS | il nuovo aggiornamento fa tornare l’app per Apple Watch

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows Phone e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento numerato 3.4 per l’app di Telegram Messenger. Changelog ufficiale Barra con la qualità della connessione nelle chiamate. Nuova e migliorata libreria voip per le chiamate. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Messenger (Gratis, Windows Store) ?

Nuovo update per Telegram Desktop : impostazioni ridisegnate : Gli sviluppatori di Telegram hanno appena distribuito sul Microsoft Store di Windows 10 un Nuovo update numerato 1.4 destinato alla versione classica Desktop. Changelog ufficiale – Sezione delle impostazioni completamente ridisegnate. – Nuovo selettore dei temi nelle impostazioni chat. – Nuove impostazioni per l’archivio locale: Controlla quanto spazio disco è utilizzato dalla cache e per quanto tempo i file vengono mantenuti ...

Telegram Messenger : disponibile un aggiornamento per Windows 10 Mobile : Dopo poche ore da Unigram, anche l’app ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata per tutti gli smartphone con a bordo Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile. Changelog (V 3.3.0.0) Telegram Passport ora supporta più tipi di dati, incluse le traduzioni dei documenti. Miglioramento dell’algoritmo di hashing della password per una migliore protezione dei dati di Telegram Passport. Esporta le tue chat usando l’ultima versione di Telegram ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : rinnovato il tema notturno : Telegram Desktop per Windows 10, la versione del client .exe convertita mediante Project Centennial, ha ricevuto pochi minuti fa un nuovo aggiornamento numerato 1.3.13 sul Microsoft Store che, fra le altre novità, introduce un rinnovato tema notturno basato su un blu leggermente più chiaro e moderno. Changelog ufficiale Esporta i dati dalle chat usando il menù ‘…’ in alto a destra. Aggiunto un nuovo tema notturno. Puoi ora ...

L’app Eva è il luogo migliore per trovare tutto per Telegram : Eva è un'applicazione che aiuta l'utente a trovare contenuti interessanti per Telegram, tra cui migliaia di adesivi, robot e canali tra quelli disponibili online. L'app indicizza le cose utili per Telegram in un unica applicazione che offre la possibilità di trovarle tutte in un unico posto e permette di aggiungere ulteriori adesivi, canali e robot a quelli già presenti nel database. L'articolo L’app Eva è il luogo migliore per trovare ...