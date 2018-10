Teddy e la foto da solo in pizzeria È giusto che sia finito sui social?

Invita 32 compagni al compleanno ma non si presenta nessuno : la foto del piccolo Teddy imbronciato fa il giro del mondo : La foto del piccolo Teddy con lo sguardo triste, seduto da solo nella lunga tavolata imbandita per festeggiare il suo sesto compleanno ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web. La cronaca racconta che il bambino aveva organizzato la sua festa di compleanno in una pizzeria di Tucson, la città dove vive in Arizona, Invitando 32 amichetti. Tutto era pronto: sul tavolo apparecchiato con i piatti colorati c’era pesino già la pizza a ...

Il ritorno di Teddy in Grey’s Anatomy e l’incontro con Meredith nell’episodio 15×05 : trama e foto : Il ritorno di Teddy in Grey's Anatomy, annunciato in pompa magna nel finale della quattordicesima stagione con tanto di rivelazione della sua gravidanza, si è ridotto una fugace apparizione nella première prima di una nuova fuga da Seattle. Giusto il tempo di scoprire che Owen, di cui è incinta, sta rimettendo in piedi la sua relazione con Amelia e di confessare a Maggie per motivi medici di essere in dolce attesa, la Altman è poi tornata in ...