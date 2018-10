Teatro dell' Unione | spettacoli per tutta la famiglia

Shakespeare Festival - una settimana di spettacoli al Teatro dell'Olivo : Il 25 ottobre è la volta di "Trash". Dopo il workshop con Chris Nayak e lo spettacolo di danza "They dance Macbeth" è ancora la danza la protagonista del Festival. Ispirato alla Tempesta di ...

Il Paradiso delle Signore - intervista esclusiva ad Alessandro Fella : "In futuro vorrei tornare in Teatro...il Teatro è vita!" : Abbiamo incontrato Alessandro Fella interprete di Federico Cattaneo nell'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore.

Questa settimana al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento : Numerosi spettacoli sono stati rappresentati in territorio nazionale , citiamo il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro Duse di Genova, ed il Teatro Comunale Laura Betti a Casalecchio di Reno, le note ...

Viareggio - chiude lo storico Teatro Politeama : ospitò Pirandello - Puccini e Tarantino. Il gestore : “Spese insostenibili - 250mila euro solo di tasse” : Tra quelle quinte Luigi Pirandello scioglie la sua compagnia e decide di andarsene in Germania a cercare fortuna con Marta Abba, la sua musa: sei anni dopo l’autore del Berretto a Sonagli vince il Premio Nobel per la Letteratura. La sua sala porta bene anche al regista Quentin Tarantino, che, sconosciuto, vi presenta il film Cani da rapina: diventerà un successo mondiale, con un altro titolo, Le Iene. Per questo Tarantino – nel ...

Teatro Bellini : 'Il Massimo della Musica' : Infatti produrre cultura vuol dire anche valorizzare un territorio e attirare visitatori, turisti e generare economia". Sui contenuti della programmazione si è concentrato il dettagliato intervento ...

Intramontabile Testori - il Teatro si aggrappa al maestro della parola : Gli autori italiani sono ormai una miriade e si muovono in una selva oscura, benché mi sembra giusto che sia così, in modo che ciascuno possa confrontarsi col palcoscenico. A dire il vero, oggi prevale la figura dell'attore-autore che attinge alla cronaca, drammatizzandola, con molta referenzialità (e molta superficialità), lasciando infine poche tracce. Per Testori, l'autore è colui che scrive addosso agli attori, convinto che il testo dovesse ...

Rai 5 ricorda Pasolini con il (suo) Teatro nel 43° anniversario della morte : Pier Paolo Pasolini è stato ucciso sulla spiaggia di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 e Rai 5 lo ricorda con tre spettacoli teatrali in onda per tre sabati consecutivi in prima serata. Si tratta di opere a lui ispirate o tratte dai suoi lavori che accompagneranno i telespettatori da questa sera, sabato 20 ottobre, fino al 3 novembre.prosegui la letturaRai 5 ricorda Pasolini con il (suo) teatro nel 43° anniversario della ...

Agrigento - al Teatro Pirandello va in scena 'La cena' : Per partecipare ad uno degli spettacoli programmatici è obbligatoria la prenotazione con pagamento anticipato di ' 25 presso il botteghino del Teatro, aperto da lunedì a venerdì , ore 9,00-13,00 " 15,...

Teatro Bellini di Catania - “il Massimo della musica” : presentazione della stagione lirica e della stagione sinfonica 2019 : “Il Massimo della Musica” è lo slogan che il Teatro Bellini di Catania ha adottato per lanciare in un’unica campagna

Teatro Alighieri di Ravenna : al via la campagna abbonamenti della Stagione d'Opera e Danza 2018/19 : 0544 249244 - www.TeatroAlighieri.org abbonamenti - rinnovi dal 20 ottobre al 3 dicembre / nuovi dal 6 dicembre OPERA , 3 spettacoli, : prezzi da 33 a 105 euro Danza , 4 spettacoli, : prezzi da 30 a ...

19 ottobre - MATTHEW LEE e l'Orchestra della Magna Grecia in WONDERFUL PIANO al Teatro Apollo di Lecce : ... in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale ...

RIVA LUIGI '69 '70. CAGLIARI AI DÌ DELLO SCUDETTO aprirà venerdì 19 ottobre la stagione di Teatro La Vetreria organizzata a Pirri dal Cada ... : Quattro giorni di incontri, spettacoli, concerti, installazioni, laboratori, incentrati sul tema della memoria delle emozioni, e in cui saranno coinvolti studenti, insegnanti, artisti, musicisti, ...

Science&theCity 2018 : al Teatro Miela si parla delle origini dell'uomo : ... il sostegno del Comune di Trieste, la media-partnership del quotidiano Il Piccolo e di RAI Cultura e RAI FVG - è quello di raccontare la scienza al pubblico dei non addetti ai lavori. Ad ogni ...

Il Teatro della città presenta la stagione : Dopo l'annuncio delle novità, l'incontro è entrato nel vivo con la presentazione degli spettacoli in cartellone e con l'intervento di Tuccio Musumeci, direttore artistico del Teatro Brancati che non ...