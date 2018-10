Team Fortress 2 | ecco una mod che riporta il gioco a com' era nel 2008

eurogamer

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sembra proprio che la community dietro2 sia sempre più insoddisfatta di come sia gestito ilnegli ultimi tempi. ComeEurogamer infatti è stata recentemente pubblicata una mod cheila com'era nel lontano, e questo la dice lunga su quanto i giocatori sia contenti della situazione attuale. La mod è frutto del lavoro del modder XYK, e "ilalla sua versione del" cita la pagina Sdella mod. Si tratta dunque della mod perfetta per chi preferisce ildi un tempo, e e non si trova bene con la maggior parte degli aggiornamenti successi del.Read more…