“Tea Falco non esiste Io sono gli altri”

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Quando incontri Tea, non sai mai cosa ti aspetta, perché dall'esterno è in un modo che è sicuramente diverso da quello che è realmente - o forse no – forse lei è proprio così egli altri ad averne una percezione sbagliata. Se si ha modo di parlarci – come abbiamo fatto noi a Palermo durante il Festival di Sky Arte – quello che emerge è una ragazza intelligente, piena di interessi e dolce. "Quest'ultimo complimento lo scriva, la prego", ci dice fissandoci negli occhi. I suoichiari, messi in risalto ancora di più da capelli biondi, testimoni moderni della sua Catania, la città dove è nata nel 1986, resti e ricordi antichi di un popolo normanno che dominò quell'isola.Lei, la sua terra, l'ha raccontata in "Ceci n'est pas un cannolo", il suo primo documentario da regista che ...