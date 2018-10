Taranto | drone usato per trasportare droga e telefoni ai detenuti del carcere

Taranto - DRONE PER PORTARE NEL CARCERE CELLULARI E DROGA/ Piano fallito : materiale nascosto in wurstel : TARANTO, DRONE nel CARCERE per consegnare DROGA e CELLULARI ma il Piano fallisce miseramente. La sostanza stupefacente era contenuta all'interno di alcune confezioni di wurstel(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:47:00 GMT)

Taranto - cade un drone nel carcere : trasportava telefoni cellulari e droga. Osapp e Sappe : “Non è un caso isolato” : Avevano preparato il piano sin nei minimi particolari, ma non avevano considerato il vento forte che soffiava su Taranto. E che ha fatto deviare la traiettoria del mezzo utilizzato per portare a termine la missione: un drone, pronto a consegnare ‘a domicilio’ droga e telefoni cellulari a una persona detenuta nel carcere del capoluogo ionico. È quanto accaduto intorno alle 22 di ieri sera, quando un agente in servizio ha visto ...

