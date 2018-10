Taranto | cade un drone nel carcere | trasportava telefoni cellulari e droga Osapp e

Cade un drone sul carcere di Taranto - all'interno cellulari e droga : Con un drone alcuni malavitosi hanno tentato ieri sera di consegnare a detenuti nel carcere di Taranto due microtelefoni cellulari completi di cavetto di ricarica usb e un quantitativo di droga: l'apparecchio è però caduto ed ha attirato l'attenzione di un agente della Polizia penitenziaria, che ha dato l'allarme. Lo denunciano i sindacati Osapp e Sappe.Secondo il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci,"come sempre, in fatto ...

Asilo politico negato - immigrato 22enne suicida/ Ultime notizie Taranto - Viminale : 'Permesso scadeva a marzo' : Asilo politico negato ad un 22enne del Gambia che si suicida a Taranto: si chiamava Amadou Jawo si è tolto la vita 'per vergogna del dover ritornare'.

Taranto. Cade dal balcone in via Battisti : morta ragazzina di 12 anni : E’ caduta dal terzo piano di un palazzo in via Cesare Battisti a Taranto. La ragazzina di 12 anni mercoledì

Taranto - bimba di 12 anni cade dal terzo piano e muore : Non ce l'ha fatta la ragazzina caduta dal terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti, a Taranto. La piccola (12 anni), nel primo pomeriggio, era precicipata per cause ancora in via di...

