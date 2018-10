ilfattoquotidiano

: Tap, un perito nominato dal gip è collega di un consulente della multinazionale. Emiliano… - TutteLeNotizie : Tap, un perito nominato dal gip è collega di un consulente della multinazionale. Emiliano… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Insegnano fianco a fianco nella stessa facoltà dello stesso ateneo. Di più: l’uno era nella commissione che ha valutato l’altro come idoneo a diventare professore di seconda fascia. Entrambi, però, lavorano con ruoli diversi alla superperizia sul gasdotto Tap. Ed è per questo che, in mattinata, il presidenteRegione Puglia, Michele, ha depositato al gip del Tribunale di Lecce richiesta di valutarne la sostituzione. È il colpo di scena nelle ore in cui la tensione inizia a salire, in vista del via libera ufficiale all’opera da parte del governo, la “luce verde” che Saipem ha detto di attendere per iniziare i lavori nel mare di Melendugno per conto di Tap. Sul gasdotto “stiamo aspettando le valutazioni finali del ministero dell’Ambiente e dovrebbero arrivare a giorni”, ha ricordato oggi il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso del ...