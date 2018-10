Suzuki Ryuyo | già disponibili i 20 esemplari in edizione limitata

Suzuki Ryuyo : già disponibili i 20 esemplari : Inizialmente la data d'inizio per le vendite della 'Super' Gixxer allestita da Suzuki Italia era stata fissata al 10 novembre. Ma sono state tante e tali le richieste ricevute, che non è stato più ...

Suzuki Ryuyo : i segreti della stratosferica versione da corsa della GSX-R1000R [FOTO e PREZZO] : L’apertura delle vendite, inizialmente previste per sabato 10 novembre, è stata anticipata per rispondere alle numerose e pressanti richieste degli appassionati Appena svelata, Suzuki RYUYO si è subito affermata come la moto più desiderata dagli appassionati delle sportive da pista e i consensi unanimi dati dai tester in occasione della presentazione stampa avvenuta al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” hanno contribuito a fare ...