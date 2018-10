Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 | disponibile aggiornamento firmware

Surface : Microsoft entra nella TOP 5 dei produttori ma solo in USA : A partire da 2015 Microsoft ha investito moltissimo nella famiglia Surface allargandola, oltre alla classica gamma Pro, anche ad altre tipologie di device come il Surface Studio o il Surface Book. Gli ultimi dati statistici pubblicati da Gartner riferiscono che, durante il trimestre luglio-agosto-settembre, Microsoft per la prima volta in assoluto è entrata nella lista dei TOP 5 produttori di PC in USA con il 4.1% di market share avendo superato ...

Disponibile nuovo aggiornamento firmware per Surface Pro 2017 - Surface Pro 4 e Surface Laptop : Microsoft ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Pro 2017, il Surface Pro 4 e il Surface Laptop introducendo la compatibilità del driver Display-audio Intel con October 2018 Update. Changelog Intel(R) Display Audio – Sound, video, and game controllers 10.25.0.10 – enables support for Windows 1809 OS update. Download Per installare il firmware, vi basta recarvi in Impostazioni > Sistema > aggiornamento e ...

Surface Andromeda : svelata una modalità Produttiva simile a Continuum : In seguito alla scoperta di alcuni pacchetti lingua realizzati da Microsoft appositamente per Surface Andromeda, il leaker WalkingCat ci ha fornito delle ulteriori informazioni a riguardo pubblicando un documento su Pastebin. Dalle varie stringhe di testo vengono confermate le funzionalità telefoniche di Windows core OS il quale sarà compatibile con tutte le principali operazioni di un comune telefono: inviare SMS, effettuare telefonate tramite ...

Surface Pro 6 e Laptop 2 monteranno Windows 10 Home per i Consumer : Una nuova operazione commerciale da parte di Microsoft divide la gamma Surface Pro in Consumer e Commercial Customers, mettendo Windows 10 Home sui dispositivi del mercato generale. Mercato Consumer Il lancio della linea Surface Pro ha immesso nel mercato dei prodotti alimentati da Windows 10 Pro, accontentando i clienti sia del ramo Business che del ramo Consumer. La nuova rotta di Microsoft, per Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, divide i ...

Nuovi Microsoft Surface : Studio 2 - Pro 6 e Laptop 2 : In attesa dell’arrivo dei Nuovi Mac e del nuovo Pixelbook di Google, Microsoft rinnova la propria offerta presentando le sue ultime novità hardware in termini di Laptop, 2-in-1 e computer desktop. Tre novità che vanno a coprire ogni esigenza: chi vuole un all-in-one può scegliere il nuovo Surface Studio 2; chi ha bisogno di un portatile compra il Laptop 2, mentre chi necessita di un 2-in-1 versatile e potente può propendere per il nuovo ...

Microsoft Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 migliorati all’interno - uguali all’esterno : Pare proprio che la casa di Redmond non abbia disatteso le aspettative per il suo evento di New York tenutosi il 2 ottobre. Come si poteva immaginare i protagonisti indiscussi di questa presentazione sono stati leggi di più...

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 : presentati i nuovi prodotti Surface : La notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale: Microsoft presenta ufficialmente Surface Pro 6 e Surface Laptop 2! I nuovissimi terminali Surface sono stati presentati da Panos Panay durante l’evento Surface tenutosi a New York nelle scorse ore. Come già preannuciato ieri nel nostro articolo, Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 arrivano nella classica colorazione bianca e nella “nuova” nera. Non ci sono grossissime novità ...

Nuovi leaks per Surface Pro 6 e Surface Laptop : Manca poco all’evento del 2 ottobre a New York annunciato da Microsoft e tanti leaks si stanno manifestando in questi ultimi giorni. Tra questi ci sono quelli riguardanti i due Surface Laptop e Surface Pro leggi di più...

Surface Pro 6 o semplice aggiornamento? : Da poco il web è pieno di notizie riguardanti il probabile leak del Surface Pro 6, mostrando per l’appunto un video che mostra un unboxing del presunto device. La notizia giunge dal Vietnam e mostra questa persona intenta ad aprire la confezione di quello che sembrerebbe un Surface Pro 2017. La scatola di vendita è diversa ovviamente da quella del precedente modello, mostrando sulla sua faccia anteriore semplicemente la scocca del device. Il ...

Surface Pro 2017 si aggiorna migliorando le prestazioni della batteria : Buone notizie per i possessori di Microsoft Surface Pro 2017, attualmente in fase di rilascio di un nuovo aggiornamento firmware tramite Windows Update. Per il momento le versioni interessate sono la 1807 (Wi-Fi + LTE) e la 1796 (solo Wi-Fi), ma Microsoft specifica che sarà necessario avere a bordo almeno le versioni di Windows 10 a partire dalla 1703 Creators Update (versione montata sul dispositivo al momento del lancio) per effettuare ...

Surface Pro 2017 : il nuovo aggiornamento firmware migliora la stabilità della batteria : Microsoft ha rilasciato recentemente un nuovo aggiornamento firmware dedicato a tutti gli utenti in possesso del Surface Pro 2017 sia in variante LTE che WI-FI only migliorando leggermente la stabilità della batteria. Changelog Surface System Aggregator – firmware 234.2317.257.0 improves battery stability. Download Per effettuare l’aggiornamento, vi basta recarvi in Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul ...

Surface Laptop 2 : in arrivo nuovi processori e una colorazione Black [Rumor] : Il 2 ottobre di quest’anno Microsoft terrà un evento a porte chiuse dedicato alla stampa dove verranno presentati dei nuovi dispositivi inerenti alla famiglia Surface. Non sappiamo cosa verrà annunciato di preciso ma quest’oggi scopriamo che, come del resto ci si aspettava, al 99% vedremo il tanto atteso Surface Laptop 2 grazie ad uno scoop riportato dai colleghi di MySmartPrice, i quali sono riusciti ad ottenere in esclusiva le ...

Surface Pro 2017 : nuova offerta a 749 euro con Type Cover compresa : Sempre in occasione del Back-to-School, la divisione italiana di Microsoft ha reso disponibile sul proprio store online una nuova offerta molto allettante per gli studenti che, solitamente, cercano sempre di risparmiare qualcosina. L’offerta in questione riguarda il Surface Pro 2017 nella sua variante più bassa ovvero con Intel Core m3 di settima generazione, 4GB di RAM e 128 di SSD che viene venduto a soli 749 euro con la Type Cover in ...