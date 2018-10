Sulla manovra ci sarà accordo Roma-Bruxelles | Draghi ottimista

Draghi : fiducioso che Sulla manovra italiana ci sarà un accordo - saliti i tassi per famiglie e imprese : Rispettare le regole e cercare il dialogo. Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, parlando della manovra italiana. 'Sono fiducioso che si troverà un accordo', ha detto il numero uno dell'...

Il taglio delle accise Sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

La mano tesa di Moscovici al governo Sulla manovra : Il commissario europeo agli affari economici, Pierre Moscovici, ha lamentato che il governo Conte sulla manovra non ha mantenuto gli accordi, ma ha non ha chiuso al dialogo: "La mia porta è sempre aperta e spero che il governo italiano ascolti questo messaggio", ha affermato in un'intervista a Repubblica. "Sento dire che sarebbe la manovra del popolo contro la burocrazia ma non è cosi'", ha ...

Il governo Conte ha dichiarato guerra all’Ue Sulla manovra : e ora che succede? : Il primo ministro Giuseppe Conte e i suoi vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini a una conferenza il 20 ottobre scorso. (Simona Granati – Corbis/Getty Images) Le istituzioni comunitarie europee hanno ufficialmente rigettato la manovra italiana: come si temeva, l’Unione europea ha chiesto una nuova bozza di Documento programmatico di bilancio al governo Conte, che dovrà consegnarla a Bruxelles entro le prossime tre settimane. Stando ai ...

Mazzata Ue Sulla manovra. Governo extracomunitario : Il massimo che al momento il Governo può offrire è la disponibilità del ministro dell'Economia. Il portavoce di Giovanni Tria ieri ha sottolineato come la bocciatura sia 'ampiamente prevista', il ...

'Sulla manovra nessun piano B' - dice Conte. Ma sarà vero? : È tutto già scritto nella lettera che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha scritto per replicare agli appunti della Commissione: 'qualora i rapporti deficit-Pil e debito-Pil non dovessero ...

L'economista Daniel Gros Sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...

Manovra - Di Maio : 'Siamo Sulla strada giusta - non ci fermeremo' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato la bocciatura della Manovra finanziaria da parte della commissione Ue. "Siamo l'ultimo argine per la salvaguardia dei diritti sociali degli italiani - ha ...

Conte : 'Non c'è alcun piano B Sulla manovra' : 'Non c'è alcun piano B' sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. 'Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che ...

Conte : "Non c'è alcun piano B Sulla manovra" : "Non c'è alcun piano B" sulla manovra: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Bloomberg. "Ho detto che il rapporto deficit/Pil al 2,4% è il nostro tetto. Posso dire che sarà il nostro tetto", ha proseguito il premier, rivelando comunque che il governo è pronto "a operare una spending review, se necessario". Aggiunge il ...

L'Ue decide Sulla manovra. Nervosismo in borsa - spread fermo : Nel pomeriggio parleranno i commissari Moscovici e Dombrovskis. Appare scontata la bocciatura di Bruxelles. Sui mercati lieve calo a Piazza Affari, differenziale Btp-Bund sui 300 punti base -

Mattarella firma dl fiscale. Atteso verdetto Ue Sulla manovra | : Via libera dal Quirinale al provvedimento del Governo. Atteso il verdetto di Bruxelles: si va verso la bocciatura. Spread balza sopra i 310 punti, poi arretra. Ieri sera, cena Salvini-Di-Maio-Conte: "...

Spread - apertura in rialzo : 310 punti nel giorno del giudizio Ue Sulla manovra. Salvini : “La bocciatura è certa” : Avvio in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi che alle prime battute segna 310 punti rispetto ai 304 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,54%. Ieri sera ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l’impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio. “La ...

Oggi la risposta dell'Ue alla lettera inviata da Roma Sulla manovra. Tria : 'non in regola ma scelte necessarie' : Il governo si aspetta la bocciatura dall'Unione europea. Il premier Conte tenta una mediazione e chiama la Merkel e Juncker -