Strasburgo condanna l' Italia per il carcere duro al boss Provenzano | ' ma la detenzione

Mafia - Strasburgo condanna Italia per carcere duro a Provenzano dal 23 marzo al 13 luglio 2016 : L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per la decisione di rinnovare l’applicazione del regime speciale di detenzione del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 fino alla sua morte, il 13 luglio dello stesso anno. La Corte invece non ha individuato nessuna violazione sulle condizioni di detenzione. Provenzano, relativamente all’articolo 3 della Convenzione, si era lamentato delle cure mediche ...

