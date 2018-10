Storia di Chloe - modella rapita dal maniaco che ora non paga l’avvocato : La modella inglese Chloe Ayling non paga il suo avvocato Francesco Pesce che l'ha assistita come parte civile nel processo concluso con la condanna del suo presunto rapitore Lucasz Herba a 16 anni e 8 mesi. E lui revoca il mandato nel procedimento che vede imputato Michal Konrad, il fratello di Lucasz che viene processato solo ora dopo che, nel giugno scorso, la magistratura inglese ha dato l'ok alla sua estradizione. Non ...

