Stipendio in contanti vietato | al via ispezioni e accertamenti in banca

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Novità sul tema caldo delloin. Gli ispettori potranno chiedere la collaborazione delladel datore di lavoro per accertare che le retribuzioni dei dipendenti non siano state corrisposte inin violazione del divieto imposto dalla legge. Questa la principale novità partorita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua nota n. 7369/2018, la terza sul tema dopo quelle del 22 maggio e del 4 luglio. Scarica qui la nota dell’Ispettorato In questa sede, l’Ispettorato fornisce alcune indicazioni operative agli organi di vigilanza chiamati a verificare l’osservanza del divieto imposto dalla legge (L. n. 205/2017) ai datori di lavoro privati che dal 1° luglio scorso devono astenersi dall’utilizzare il contante per liquidare le retribuzioni, ricorrendo solamente a mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici o assegni. Leggi anche “Stop ...