Startup e scaleup del portafoglio Lventure group a Investor night

Quanto investe l'Italia in Startup e scaleup. Lo speech di Onetti (Mind the Bridge) : Crescono gli investimenti in aziende innovative ma l'Italia resta molto indietro ad altri Paesi europei e lontanissima dai numeri degli Usa. I numeri del rapporto presentato al EY Capri Digital Summit 2018, elaborato da Agi e Mind The Bridge e illustrato dal chairman di Mind The Bridge Alberto Onetti.