Sport italiano in lutto | morta la campionessa malata di epatite dal 2013 Il suo calvario

: Hai scritto la storia regalandoci emozioni uniche. Saprai stupirci ancora, rialzandoti più forte di prima. Forza… - giomalago : Hai scritto la storia regalandoci emozioni uniche. Saprai stupirci ancora, rialzandoti più forte di prima. Forza… - Eurosport_IT : Oro Mondiale nel 2002, Sara Anzanello aveva subito un trapianto di fegato nel 2013 - Eurosport_IT : Si è spento a 77 anni Gilberto Benetton: ha scritto grandi pagine dello sport italiano nel basket, rugby e pallavol… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)nel mondo dello: il volley piange la dipartita, a soli 38 anni, di Sara Anzanello. Fudel mondo nel 2002. La giocatrice di Ponte di Piave aveva subito un trapianto di fegato dopo una gravissima forma dicontratta in Azerbaigian. Sara aveva lottato per anni, affrontando la riabilitazione e tornando anche a giocare in Serie B. Sara Anzanello non ce l’ha fatta: il mondo le è crollato addosso quel maledetto 14 marzoquando, mentre giocava nell’Azərreyl Voleybol Klubu, venne ricoverata a Milano per essere sottoposta urgentemente a un trapianto di fegato a causa di unafulminante. Dopo l’impegno come Support Manager per il Club Italia la Anzanello era tornata a giocare con l’AGIL Novara nella squadra di B1 nel ruolo inedito di opposto, ritirandosi al termine di quella stagione dall’attività agonistica. ( dopo ...