Spondiloartriti | in arrivo 25 ambulatori ad hoc

Early SpA Clinic - la reumatologia italiana si trasforma : in arrivo i primi 25 ambulatori con percorsi di cura e trattamento dedicati per la cura delle Spondiloartriti : La reumatologia italiana trasforma il suo modello di cura e guarda al futuro. A settembre una collaborazione tra pubblico e privato promossa da Novartis porterà alla nascita delle prime Early SpA Clinic: ambulatori dedicati alla presa in carico precoce dei pazienti con Spondiloartriti (SpA), interni ad alcuni specifici centri ospedalieri che hanno dimostrato un livello particolarmente alto di efficienza per la diagnosi e cura delle Spa, ...